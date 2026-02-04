Віра Брежнєва у шубці та спідньому посвітила стрункими ніжками і висловилась про своє 44-річчя

Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва 3 лютого відсвяткувала день народження. Артистці виповнилось 44 роки.

З нагоди свята виконавиця опублікувала допис в Instagram. Знаменитість поділилась серією своїх свіжих світлин, на яких вона приміряла два образи. На один знімках Віра Брежнєва постала в довгій шубці та спідньому, при цьому вона демонструвала свої неабияк стрункі ніжки.

Інший образ співачка обрала більше повсякденний, але не менш ефектний. Виконавиця постала в джинсах та худі. Артистка одягнулась таким чином, аби підкреслити свій плаский животик та тонку талію.

Також Віра Брежнєва висловилась й про свій вік. Цьогоріч співачці виповнилось вже 44 роки. Виконавиця запевняє, що її жодним чином не бентежить ця цифра. Артистка чудово почувається і живе своє найкраще життя тут і зараз.

"Почуваюся краще, ніж будь-коли, і живу своє найкраще життя тут і зараз. Дякую всім, хто поруч", - висловилась співачка.

