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Віра Брежнєва возз'єдналася з родиною за кордоном: який вигляд має молодша донька та мама зірки
Артистка похизувалася, як проводить час з найріднішими.
Співачка Віра Брежнєва вперше за тривалий час показалася з родиною.
Так, у фотоблогу зірка розповіла про возз'єднання з найріднішими та показала, як вони час проводять. Зокрема, Віра поділилася їхньою поїздкою в машині, де видніється її молодша донька Сара Кіперман, мама Тамара Галушка та решта членів родини.
Співачка не стала розсекречувати, куди саме вони прямували, але за вікном видніються іноземні банери. Тож сімейство зараз перебуває за кордоном, де й живе під час війни. На кадрах Брежнєва не змогла приховати радості від такої спільної пригоди й робила милі відео на згадку.
"Час з моєю родиною. Мої кохані", — лаконічно підписала кадри артистка.
До речі, нещодавно мамі Віри Брежнєвої виповнилося 73 роки. У святковий день співачка разом з двома доньками ніжно привітала її. Сімейство поділилося, який вигляд мала їхня бабуся в молодості та зараз.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк після поповнення в родині показала свій вигляд після пологів і як її наречений-військовий допомагав з сином у перші дні його життя.