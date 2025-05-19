Віра Брежнєва висловилася про двох доньок і яку провину відчувала перед ними: "Я не класична мама"

Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa

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Українська співачка Віра Брежнєва вперше за тривалий час розповіла про своїх дітей і їхнє виховання.

Так, співачка виховує двох доньок – 24-річну Соню Кіперман і 15-річну Сару. Проте через насичений робочий графік зіркова мама не завжди встигала приділяти їм вдосталь часу під час їхнього становлення. Озираючись назад, Брежнєва говорить, що колись почувала за це провину. Але час розставив усе на місця й зараз вона змінила погляди й діти для неї – це пріоритет.

"Раніше бувало (відчувала провину за мале проведення часу з дітьми – прим. ред.). Але я собі чесно відповіла на запитання, чи готова я тоді відмовитися (від кар'єри – прим. ред.), щоб не було почуття провини й сидіти, бути мамою. Напевно, дуже важливо віднайти баланс між родиною та роботою, яка переважала. Бо не до кінця були формовані цінності, усвідомлення, що й як працює. Тим паче я доволі рано народила (у 19 років – прим. ред.) й на сцену вийшла у 20 років. Але зараз інше ставлення до всього, бажання, цінності. І я дуже вдячна дітям, що вони у мене з'явилися. Але я не класична мама з точки зору постійного перебування з дітьми", - розповіла артистка в інтерв'ю казахському шоу "The DS' Show".

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Старша донька Віри Брежнєвої, Соня Кіперман / © instagram.com/sonyaxkiperman

Молодша донька Віри Брежнєвої, Сара Кіперман / © instagram.com/ververa

Виконавиця розсекретила, що старша Соня зараз живе окремо, а ось з молодшою Сарою вона живе та надолужує втрачене. Зокрема, частіше буває з нею поруч в потрібні моменти та постійно говорить з нею на різні теми.

"Старша донька вже виросла й давно живе окремо. А з молодшою донькою ми з нею в контакті. Я знаю про неї все, ми багато з нею ділимося. Коли я вдома, то відвожу її в школу. У мене зараз родина в пріоритеті", - пояснила Брежнєва.

Нагадаємо, нещодавн оспортсменка Лілія Подкопаєва показала 5-річну доньку-випускницю і як її проводжала у новий етап життя.