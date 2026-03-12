ТСН у соціальних мережах

Гламур
289
1 хв

Віра Брежнєва з каблучкою на безіменному пальці спровокувала чутки про заручини

Артистка заінтригувала змінами в особистому житті.

Валерія Сулима
Віра Брежнєва

Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва спровокувала чутки про свої заручини.

Такі плітки поширились після нещодавніх фото виконавиці. У своєму Instagram артистка опублікувала серію світлин, що були зроблені в ресторані одного з готелів Парижа. Віра Брежнєва ділилась, що довкола просто неймовірна атмосфера з джазом, вишуканістю та любов'ю.

Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa

Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa

Співачка на світлинах постала в коричневому костюмі та з розпущеним волоссям. Та пильні користувачі більше звернули уваги на прикраси артистки. На безіменному пальці Віри Брежнєвої виднілась каблучка. Користувачі одразу припустили, що то обручка. Тож, виконавицю почали підозрювати в таємних заручинах: "Віро, ви заручені?", "Яка ж каблучка!", "Яка ви гарна!".

Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa

Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa

Сама ж Віра Брежнєва дотримується мовчання та не коментує чуток, які вирують довкола її життя. Взагалі, після розлучення з чоловіком, композитором Костянтином Меладзе, артистка тримає особисте за сімома замками.

Нагадаємо, нещодавно американська співачка Шер спровокувала чутки про свої заручини. Такі плітки поширились після того, як у виконавці запримітили масивну каблучку на безіменному пальці.

