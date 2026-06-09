Віра Брежнєва замилувала фото з 74-річною мамою та підкорила її стильним виглядом у колі онуків

Віра Брежнєва та її мама

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Українська співачка Віра Брежнєва потішила прихильників рідкісними сімейними кадрами та привітала маму з днем народження.

Особливу добірку світлин артистка опублікувала в Instagram з нагоди 74-річчя своєї мами — Тамари Галушки. На фото іменинниця постала в різні періоди життя, але на кожному кадрі вражала доглянутим виглядом, елегантністю та почуттям стилю.

Тамара Галушка

Віра Брежнєва та її мама

Тамара Галушка

Співачка показала як сучасні, так і архівні знімки. На деяких із них Тамара Галушка проводить час із родиною, подорожує та насолоджується відпочинком. Також Брежнєва поділилася рідкісними сімейними світлинами, де мама позує разом з онуками на узбережжі та зі своїми чотирма доньками біля будинку.

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Тамара Галушка з онуками

Тамара Галушка з доньками

«Мама. 74», — лаконічно підписала фото артистка.

У коментарях шанувальники одразу засипали іменинницю компліментами. Багато хто зазначив, що мама співачки має неймовірно молодий вигляд та є справжнім прикладом жіночої краси й елегантності. Серед побажань можна було побачити десятки теплих слів на адресу Тамари Галушки від юзерів, родини та зірок.

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