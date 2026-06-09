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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
374
Час на прочитання
1 хв

Віра Брежнєва замилувала фото з 74-річною мамою та підкорила її стильним виглядом у колі онуків

Зірка похизувалася своєю іменинницею.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Віра Брежнєва та її мама

Віра Брежнєва та її мама

Українська співачка Віра Брежнєва потішила прихильників рідкісними сімейними кадрами та привітала маму з днем народження.

Особливу добірку світлин артистка опублікувала в Instagram з нагоди 74-річчя своєї мами — Тамари Галушки. На фото іменинниця постала в різні періоди життя, але на кожному кадрі вражала доглянутим виглядом, елегантністю та почуттям стилю.

Тамара Галушка

Тамара Галушка

Віра Брежнєва та її мама

Віра Брежнєва та її мама

Тамара Галушка

Тамара Галушка

Співачка показала як сучасні, так і архівні знімки. На деяких із них Тамара Галушка проводить час із родиною, подорожує та насолоджується відпочинком. Також Брежнєва поділилася рідкісними сімейними світлинами, де мама позує разом з онуками на узбережжі та зі своїми чотирма доньками біля будинку.

Тамара Галушка з онуками

Тамара Галушка з онуками

Тамара Галушка з доньками

Тамара Галушка з доньками

«Мама. 74», — лаконічно підписала фото артистка.

У коментарях шанувальники одразу засипали іменинницю компліментами. Багато хто зазначив, що мама співачки має неймовірно молодий вигляд та є справжнім прикладом жіночої краси й елегантності. Серед побажань можна було побачити десятки теплих слів на адресу Тамари Галушки від юзерів, родини та зірок.

  • Наша богиня!

  • Мамуля красуня! З днем народження

  • Вау, вітаю з днем народження

  • Фантастична, приклад для нас всіх

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк привітала свого нареченого-військового Дмитра Бабчука з днем народження. Зірка показала фото іменинника зі спільним сином.

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Дата публікації
Кількість переглядів
374
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