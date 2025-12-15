Віра Брежнєва зустрілася з 16-річною донькою у Парижі та зачарувала їхнім відпочинком

Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва повідомила про свято у родині.

Днями, 14 грудня, доньці зірки Сарі Кіперман виповнилося 16 років. З нагоди такої дати Віра з іменинницею влаштували святкування у Парижі, Франція. Там родина прогулялася місцевими вуличками та порозважалася. Зокрема, показалася на спільних кадрах, потішивши шанувальників.

«Який день! Найщасливішого дня народження моїй улюбленій Сарі», — привітала зіркова мама.

Віра Брежнєва та Сара Кіперман / © instagram.com/ververa

У коментарях звернули увагу на те, як швидко Сара підросла та подорослішала. Крім того, засипали її компліментами та привітаннями з нагоди 16-річчя.

Вау! Зі святом вас, дівчата. Прекрасного Парижа

Яка неймовірна дівчина! Така доросла! Така гарна! Просто вау! З іменинницею

З днем народження, Саро! Нехай всі мрії здійснюються! Класного вам веселого дівочого Парижа

