Віра Брежнєва зустрілася з 16-річною донькою у Парижі та зачарувала їхнім відпочинком
Сара Кіперман відсвяткувала день народження у компанії найріднішої людини.
Співачка Віра Брежнєва повідомила про свято у родині.
Днями, 14 грудня, доньці зірки Сарі Кіперман виповнилося 16 років. З нагоди такої дати Віра з іменинницею влаштували святкування у Парижі, Франція. Там родина прогулялася місцевими вуличками та порозважалася. Зокрема, показалася на спільних кадрах, потішивши шанувальників.
«Який день! Найщасливішого дня народження моїй улюбленій Сарі», — привітала зіркова мама.
У коментарях звернули увагу на те, як швидко Сара підросла та подорослішала. Крім того, засипали її компліментами та привітаннями з нагоди 16-річчя.
Вау! Зі святом вас, дівчата. Прекрасного Парижа
Яка неймовірна дівчина! Така доросла! Така гарна! Просто вау! З іменинницею
З днем народження, Саро! Нехай всі мрії здійснюються! Класного вам веселого дівочого Парижа
