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Віра Фарміґа та Барбра Стрейзанд розповіли про унікальність "Щедрика", якому понад 100 років

Віра Фарміґа та Барбра Стрейзанд розповіли про унікальність "Щедрика", якому понад 100 років

Віра Фарміґа та "Щедрик"

Зірки нагадали світові про багату українську спадщину.

Американські зірки з українським корінням акторка й режисерка Віра Фарміґа та акторка й співачка Барбра Стрейзанд розповіли історію композиції "Щедрик".

Так, сто років тому Українська республіканська капела під керівництвом диригента Олександра Кошиця завершила п'ятирічне турне трьома континентами. Гастролі мали ввести українську культуру у світовий контекст і сприяти визнанню незалежності Української Народної Республіки. Тоді капела дала понад 500 концертів ― і всюди був аншлаг. Про це у спеціальному ролику розповідають світові зірки.

"Україна тут. І саме в цей період року її чутно повсюди. Передзвін. Carol of the Bells. Надія різдвяної пори, надія нації та всього світу поєднані цією піснею, що народилася в Україні", ― каже акторка Віра Фарміга у відео.

З нагоди сторіччя завершення світового турне до ролику також потрапили відео з виконанням "Щедрика" українцями у різних куточках світу у наші дні. Легендарна пісня, знана у світі як Carols of the Bells, пролунала на тих самих 50 майданчиках, де її вперше презентувала капела. Серед них Orfeo Catala у Барселоні, National Theater у Празі, Théâtre des Champs-Élysées у Парижі, варшавська National Philharmonic, арена Plaza de Toros у Мехіко, Konzerthaus у Відні, бельгійський Королівський театр La Monnaie, Central Hall Westminster у Лондоні, Civic Auditorium у Сан-Франциско. 

Все це завдяки одній меті – нагадати про багатство спадщини України та її внесок у світову культуру. Музичною керівницею проєкту стала Jerry Heil, яка заспівала з хором "В.У.Х.А." ("Великий Український Хор Аматорів") у Національній філармонії України. Саме у цих стінах 29 грудня 1916 року капела під керівництвом Олександра Кошиця вперше виконала "Щедрик" Миколи Леонтовича.

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