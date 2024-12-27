Віра Фарміґа та Барбра Стрейзанд розповіли про унікальність "Щедрика", якому понад 100 років

Американські зірки з українським корінням акторка й режисерка Віра Фарміґа та акторка й співачка Барбра Стрейзанд розповіли історію композиції "Щедрик".

Так, сто років тому Українська республіканська капела під керівництвом диригента Олександра Кошиця завершила п'ятирічне турне трьома континентами. Гастролі мали ввести українську культуру у світовий контекст і сприяти визнанню незалежності Української Народної Республіки. Тоді капела дала понад 500 концертів ― і всюди був аншлаг. Про це у спеціальному ролику розповідають світові зірки.

"Україна тут. І саме в цей період року її чутно повсюди. Передзвін. Carol of the Bells. Надія різдвяної пори, надія нації та всього світу поєднані цією піснею, що народилася в Україні", ― каже акторка Віра Фарміга у відео.

З нагоди сторіччя завершення світового турне до ролику також потрапили відео з виконанням "Щедрика" українцями у різних куточках світу у наші дні. Легендарна пісня, знана у світі як Carols of the Bells, пролунала на тих самих 50 майданчиках, де її вперше презентувала капела. Серед них Orfeo Catala у Барселоні, National Theater у Празі, Théâtre des Champs-Élysées у Парижі, варшавська National Philharmonic, арена Plaza de Toros у Мехіко, Konzerthaus у Відні, бельгійський Королівський театр La Monnaie, Central Hall Westminster у Лондоні, Civic Auditorium у Сан-Франциско.

Все це завдяки одній меті – нагадати про багатство спадщини України та її внесок у світову культуру. Музичною керівницею проєкту стала Jerry Heil, яка заспівала з хором "В.У.Х.А." ("Великий Український Хор Аматорів") у Національній філармонії України. Саме у цих стінах 29 грудня 1916 року капела під керівництвом Олександра Кошиця вперше виконала "Щедрик" Миколи Леонтовича.

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