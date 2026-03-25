Гламур
202
2 хв

Віра Кекелія кардинально новою зачіскою натякнула на зміни в особистому житті

Артистка змінила свій образ і прокоментувала, з чим це пов'язано.

Валерія Сулима
Віра Кекелія

Віра Кекелія / © Пресслужба студії "Квартал 95"

Українська співачка та телеведуча Віра Кекелія новою зачіскою натякнула на зміни в особистому житті.

Тривалий час артистка відрощувала довге волосся. Проте яким було здивування фанів, коли ті побачили її з короткою стрижкою. Віра Кекелія на проєкті "Наодинці з Гламуром" натякнула, що новий зовнішній вигляд пов'язаний зі змінами в особистому житті.

"Я трішки змінила свій стиль. Для жінки що – якщо у нас якісь зміни в житті відбуваються, то ми одразу це проявляємо через волосся, через свої образи", - говорить знаменитість Анні Севастьяновій.

Віра Кекелія / © instagram.com/kekeliavera

Тим не менш, артистка додала, що давно зважувалась на такий експеримент. Врешті, бажання зробити коротку зачіску перемогло. Віра Кекелія говорить, що в такі мінливі часи не варто щось відкладати на потім. Окрім того, виконавиця переконана, що нова стрижка личить їй значно більше.

"Якщо бути чесною, то я дуже давно хотіла підстригтися. Ось ця боротьба між довгим волоссям і короткою зачіскою – у мені боролися дві особистості. Але все ж таки я обрала другий варіант. Мені так набагато краще", - підсумувала знаменитість.

▶️ Повний випуск "Наодинці з Гламуром" можна подивитися за цим посиланням: ГОРОВА злила правду про ПОТАПА, Філонова видала зв’язок з ФАГОТОМ, а EL Кравчук розповів про погрози

Нагадаємо, нещодавно актор Артур Логай дивував новим образом. Артист власноруч зголив своє волосся.

