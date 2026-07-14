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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
234
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1 хв

Віра Кекелія показала двох помітно підрослих синів і розсекретила їхню літню відпустку разом

Артистка вирушила з дітьми на сімейний відпочинок за кордон.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Віра Кекелія

Віра Кекелія / © instagram.com/kekeliavera

Українська співачка та телеведуча Віра Кекелія показала одразу двох помітно підрослих синів і розсекретила їхню літню відпустку.

Артистка вирішила відпочити від робочих буднів. Тож, вона вирушила у відпустку за кордон. Компанію знаменитості склали сини — 6-річний Іван та 3-річний Матвій. Виконавиця показала, як вони всі разом летіли у літаку. Заздалегідь Віра Кекелія попросила побажати їй удачі, адже відпустка з двома малими дітьми — це ще те випробування.

«Побажайте мені удачі. З двома дітьми у відпустку», — звернулась артистка до підписників.

Віра Кекелія з синами / © instagram.com/kekeliavera

Віра Кекелія з синами / © instagram.com/kekeliavera

Одразу після приїзду сімейство вирушило плавати в морі. Особливо сподобалося дітлахам. Як говорить Віра Кекелія, синів просто було неможливо витягнути з води. Сама ж співачка засмагала на сонці.

«Зрозуміло, що витягти їх неможливо», — ділиться знаменитість.

Сини Віри Кекелії / © instagram.com/kekeliavera

Сини Віри Кекелії / © instagram.com/kekeliavera

Сама ж Віра Кекелія теж насолодилась відпочинком, але ввечері. Вочевидь, коли дітлахи вже лягли спати, артистка випила келих смачного ігристого напою.

«Всі задоволені, мама теж», — пожартувала виконавиця.

Віра Кекелія / © instagram.com/kekeliavera

Віра Кекелія / © instagram.com/kekeliavera

Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча показалась на відпочинку з синами. Також знаменитість неочікувано заговорила про тривожний стан.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
234
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