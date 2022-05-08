Віра Кекелія оголосила про другу вагітність та показала чималий живіт

Знаменитість вперше стала мамою 30 квітня 2020 року. Вона виховує сина зі співаком, Романом Дудою.

Українська співачка Віра Кекелія оголосила про другу вагітність.

Про це вона повідомила у своєму Instagram. Артистка зазначила, що наразі у країні тяжкі часи. Та жінки, попри всі складнощі, народжують дітей, адже немає нічого прекраснішого, аніж нове життя.

Віра Кекелія вагітна вдруге / instagram.com/kekeliavera

"В цей непростий час, Всесвіт нам подарував прекрасну можливість - вдруге стати батьками! Мені дуже складно добирати слова, адже в моєму серці зараз панує і любов, і сум одночасно. Авжеж, життя продовжується, і як би не було складно прийняти цю жахливу реальність, жінки народжують і радіють цій миті. Адже нічого прекраснішого, ніж нове життя, немає у цілому світі!" - поділилася співачка.

Віра Кекелія вагітна вдруге / instagram.com/kekeliavera

Артистка також додала фото, на яких у неї видно чималий живіт. Судячи зі знімків, Віра перебуває на останній місяцях вагітності і от-от має народжувати.

"Мами, я вас обіймаю і захоплююся силою кожної з вас! Слава Україні", - написала під дописом виконавиця.

Зазначимо, Віра Кекелія 17 жовтня 2017 року вийшла заміж за фіналіста "Голосу країни-7" Романа Дуду, з яким познайомилась на проєкті. 30 квітня 2020 року у пари народився син Іван.

Віра Кекелія з чоловіком та сином / instagram.com/kekeliavera

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