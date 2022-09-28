Віра Кекелія поділилася досвідом пологів у Грузії та з якими проблемами зіткнулася

Другий син Віри Кекелії та її чоловіка Романа Дуди з'явився на світ у Грузії, куди артистка виїхала два місяці тому, йдеться у "Сніданку з 1+1".

До Тбілісі знаменитість емігрувала тимчасово разом з дворічним сином Іваном та батьками, які жили у Харкові, - родина тікала від війни. А, головне, щоб у безпеці з'явився на світ син Матвій.

Віра Кекелія два місяці тому стала мамою вдруге / Фото: instagram.com/kekeliavera

"У мене були загальні умови для народження. Справа в тому, що якщо ти приїхав в лютому, або в березні до Грузії, то ти маєш право отримати якісь знижки. Тут держава така, що вони дуже люблять дітей. Тому до народження дітей дуже відповідально ставляться. Я можу сказати, що мій досвід народження в Грузії, в Тбілісі, дуже позитивний. Дуже класний лікар, вся бригада класна", - розповіла Кекелія.

Як зареєструвати новонароджених українців за кордоном: досвід Віри Кекелії

Матвію вже два місяці, родина вже готова повертатися додому, але оформлення документів – справа кропітка. Реєстрували новонародженого сина Віри через приватний пологовий, їй потрібно було забрати документи в місцевій юстиції, перекласти на англійську і завірити нотаріусом.

Найскладніше виявилося попереду – процес отримання документів в українському посольстві.

"Коли я прийшла до посольства України в Грузії, мені потрібно було підтвердити, що Матвій громадянин України, народжений в Грузії. І ось цей документ ми чекали місяць в Грузії. І після того, як ви маєте цей папірець, ви вже можете ставати в чергу на отримання паспорта, але наразі черга вже закрита до грудня цього року", - поділилася Кекелія.

Віра Кекелія два місяці тому вдруге стала мамою / Фото: instagram.com/kekeliavera

Аби не чекати на паспорт Матвія півроку, Віра використала простіший варіант – внесла дані новонародженого сина в свій паспорт, проте без окремого паспорта на дитину складніше буде повернутися додому.

Читайте також: