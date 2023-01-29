Віра Кекелія показала, як годує грудьми новонародженого сина

Ведуча, співачка та зірка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія потішила прихильників новим контентом.

Знаменитість влаштувала стильний фотосет, де позувала перед об'єктивом фотокамери разом з 5-місячним сином. На чорно-білих знімках, якими Віра поділилася в Instagram, зірка зображена у лосинах, туфлях на підборах та жакеті на голе тіло.

Віра Кекелія / Фото: instagram.com/kekeliavera

На деяких світлинах виконавиця показала, як годувала грудьми Матвія.

Віра Кекелія годує сина грудьми / Фото: instagram.com/kekeliavera

Віра Кекелія годує сина грудьми / Фото: instagram.com/kekeliavera

У коментарях підписники Кекелії підтримували її подякували, що вона не боїться освітлювати такі важливі теми, як грудне вигодовування дитини.

Хіба є щось найкраще в світі за матір, що кормить дитину? То й є життя

Вау! Дякуємо за ці світлини з годуванням грудьми! Зараз це дуже важливо. Грудне вигодовування рятує життя наших дітей. Потрібно показувати, що годування грудьми - це норма! А не виключення серед штучного вигодовування

Дуже гарна і природня

Нагадаємо, у серпні минулого року Віра та її чоловік, співак Роман Дуда, вдруге стали батьками. Виконавиця народила у Грузії сина, якого вони назвала Матвієм. Також пара виховує 2-річного Івана.

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