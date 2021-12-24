Віра Кекелія показала, якою була 12 років тому з бровами-нитками та довгим темним волоссям

Артистка поділилася архівними кадрами.
Українська співачка Віра Кекелія показала, який вигляд мала 12 років тому.
Так, зірка "Жіночого кварталу" пригадала часи, коли була 23-річною. На фото, яке знаменитість розмістила у своєму Instagram, вона позувала у топі з мереживом. Цікаво, що тоді артистка мала тонкі брови та довге каштанове волосся.
"Я сама не впізнаю себе на фото, якщо чесно", – прокоментувала знімок Віра.
Також виконавиця продемонструвала, якою була 2016-го.
У відповідь, одна з фанаток порівняла 23-річну Кекелію з голлівудською акторкою Кейт Вінслет.
- Стаєш молодшою і гарячішою з кожним днем
- Усіх дівчат знаю, познайом з 23-річною
- Дуже красива, особливо зараз
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