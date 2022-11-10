Віра Кекелія розповіла про кризу у стосунках з чоловіком: "Вирішували, що будемо розлучатися"

Ведуча, співачка та зірка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія пригадала непростий період у стосунках з чоловіком Романом Дудою.

Зокрема, у грудні 2021 року, коли Віра дізналась, що вагітна, у пари почалися негаразди. Роман хотів, аби кохана із сином поїхала за кордон, адже вважав, що почнеться повномасштабна війна. Віра ж в це не вірила.

Як йдеться у програмі ЖВЛ, між закоханими виникали через це серйозні сварки та непорозуміння. Дійшло до того, що подружжя вже навіть думало подавати документи на розлучення.

Віра Кекелія і Роман Дуда / Фото: instagram.com/romandudaofficial

"У нас були скандали величезні просто, ми уже вирішували: все, будемо розлучатися. Якийсь момент був і ми такі: ну, значить, виходу немає – розлучення. Вже така крапка була, що ані я, ані він не знали, що з цим робити. Ви як впираєтеся одне в одного і ніби як не чуєте. І ти ніби хочеш почути, але не вдається", - поділилася Віра.

Артистка зізналась, що їхнім стосункам на користь пішла відстань. Віра із сином поїхала до Грузії, а Роман залишився в Україні. За словами Кекелії, за цей час вони багато чого переосмислили та зрозуміли, наскільки потрібні одне одному.

ВІРА КЕКЕЛІЯ: "Був момент - що ми думали, що іншого виходу немає"

"Коли ми вже з Іваном поїхали до Грузії, я думаю, що нам ця відстань допомогла. Рома лишився один, без нас. Йому також було нелегко, коли ти в Києві сам, тут летить, тут гримить. Ти багато чого переоцінюєш. Я також відчула, що мені не вистачає Роми. Я собі чітко відповіла на запитання, що мені краще з чоловіком. Коли ми разом, я відчуваю силу більше, я відчуваю наше розширення, я потребую цього. І точнісінько так Рома", - додала співачка.

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