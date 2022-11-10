Віра Кекелія розповіла про кризу у стосунках з чоловіком: "Вирішували, що будемо розлучатися"

Артистка розповіла, чому між ними з чоловіком виникла криза.
Ведуча, співачка та зірка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія пригадала непростий період у стосунках з чоловіком Романом Дудою.
Зокрема, у грудні 2021 року, коли Віра дізналась, що вагітна, у пари почалися негаразди. Роман хотів, аби кохана із сином поїхала за кордон, адже вважав, що почнеться повномасштабна війна. Віра ж в це не вірила.
Як йдеться у програмі ЖВЛ, між закоханими виникали через це серйозні сварки та непорозуміння. Дійшло до того, що подружжя вже навіть думало подавати документи на розлучення.
"У нас були скандали величезні просто, ми уже вирішували: все, будемо розлучатися. Якийсь момент був і ми такі: ну, значить, виходу немає – розлучення. Вже така крапка була, що ані я, ані він не знали, що з цим робити. Ви як впираєтеся одне в одного і ніби як не чуєте. І ти ніби хочеш почути, але не вдається", - поділилася Віра.
Артистка зізналась, що їхнім стосункам на користь пішла відстань. Віра із сином поїхала до Грузії, а Роман залишився в Україні. За словами Кекелії, за цей час вони багато чого переосмислили та зрозуміли, наскільки потрібні одне одному.
"Коли ми вже з Іваном поїхали до Грузії, я думаю, що нам ця відстань допомогла. Рома лишився один, без нас. Йому також було нелегко, коли ти в Києві сам, тут летить, тут гримить. Ти багато чого переоцінюєш. Я також відчула, що мені не вистачає Роми. Я собі чітко відповіла на запитання, що мені краще з чоловіком. Коли ми разом, я відчуваю силу більше, я відчуваю наше розширення, я потребую цього. І точнісінько так Рома", - додала співачка.
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