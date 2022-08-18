Віра Кекелія розсекретила, в якій країні народжувала та як чоловік передбачив її вагітність

Учасниця "Голосу країни" та акторка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія розповіла, у якій країні народжувала, чи був чоловік присутній під час пологів та як Роман передбачив другу вагітність дружини.

8 серпня знаменитість Віра Кекелія вдруге стала мамою.

Зірка вирішила народжувати сина у Тбілісі, Грузія. Віра у програмі ЖВЛ зізналась, що спонтанно це вирішила. По-перше, в Україні було небезпечно. По-друге, батько Кекелії грузин. Тож вона вирішила народжувати сина на Батьківщині його дідуся.

"Якщо чесно, я до останнього не розглядала Грузію, Тбілісі, але якось я завжди прислухаюся до своєї інтуїції, і щось спрацювало всередині і сказало мені: "Так, треба збирати валізи, забирати своїх батьків із Харкова і їхати. По-друге, мій тато - грузин, і в Тбілісі в нас дуже багато родичів, і чомусь мені здалося, що другий хлопчик, якщо він народиться на землі його дідуся, то він буде дуже мужній чоловік", - зізналася зірка.

Віра Кекелія з сином / Фото: instagram.com/kekeliavera

До слова, чоловік Віри – Роман – не був присутнім фізично на пологах, адже він не може виїхати з України. Утім, подружжя планувало спільну пологи, тому вони знайшли вихід з цієї ситуації. Рома був постійно на зв'язку з Вірою.

"Кожен день, від першого дня народження, із самих процесів народження дитини... Під час пологів онлайн Рома був зі мною на зв'язку, тому що для нас це дуже важливо - ми хотіли разом народжувати другу дитину, але вже вийшло як вийшло", - поділилася ведуча.

Вагітна Віра Кекелія з чоловіком та сином / Фото: пресслужба каналу "1+1"

До речі, Віра пригадала доволі цікаву історію, коли Роман передбачив народження другого сина. Ще коли вони не планували знову стати батьками, їхнього хлопчика – Івана – незнайомці називала Матвієм. Тоді ж чоловік Кекелії сказав, що щось у них буде, і це щось – Матвій.

Вагітна Віра Кекелія / Фото: instagram.com/kekeliavera

"Ми коли з моїм чоловіком Романом гуляли на дитячому майданчику з Ванею, до нас декілька разів підходили діти, і казали на Ваню: "О! Це ж Матвій!". Хоча вони бачили одне одного вперше. І от таких випадків у нас було декілька. Я ще не була вагітною, навіть ми нічого не планували. І тоді чоловік на мене подився і каже: "Слухай! Напевно щось скоро буде, і це буде Матвій!". Воно так і вийшло", - розповіла знаменитість.

Віра Кекелія з чоловіком / Фото: instagram.com/kekeliavera

Загалом, нині Віра ще з перебуває у Грузії. Зірка поки не знає коли повернеться додому, але дуже цього хоче. Кекелії потрібно вирішити певні питання з документами для молодшого сина. Щойно зірка це зробить, то повернеться до України, а Роман нарешті зможе побачити Матвія в реальному житті, а не через екран.

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