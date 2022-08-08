Віра Кекелія вдруге стала мамою та показала новонародженого сина

Ведуча проєкту "ЖВЛ", зірка "Жіночого Кварталу" та співачка Віра Кекелія поділилася радісними новинами.
Ведуча Віра Кекелія та її чоловік, музикант Роман Дуда, вдруге стали батьками.
Радісною новиною артистка поділилася у своєму Instagram. У пари народився синочок.
"От ми і зустрілися. Ще один красивий і мужній чоловік приєднався до нашої сім'ї. Дякую Всесвіту, що я вдруге стала щасливою мамою. Дякую Всесвіту, що я маю сім'ю, в якій всі живі і здорові. Дякую Всесвіту, що я маю неімовірних друзів і подругу , яка постійно на зв'язку і яка якимось чином, перебуваючи за декілька тисяч кілометрів від нас, все одно зробила пам'ятні знімки", - поділилася Віра.
Ведуча вирішила не приховувати свого синочка, тож одразу показала декілька знімків новонародженого хлопчика. На фото щаслива мамуся тримає свого сина на руках, а він тим часом солодко спить.
Зазначимо, Роман та Віра вже виховують сина Івана, який з'явився на світ 2020 року.
Нагадаємо, що Віра Кекелія та Роман Дуда познайомились на вокальному шоу "Голос країни", де разом були учасниками команди Сергія Бабкіна. 17 жовтня 2017 року пара одружилась.
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