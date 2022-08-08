Віра Кекелія вдруге стала мамою та показала новонародженого сина

Ведуча Віра Кекелія та її чоловік, музикант Роман Дуда, вдруге стали батьками.

Радісною новиною артистка поділилася у своєму Instagram. У пари народився синочок.

Віра Кекелія народила / Фото: instagram.com/kekeliavera

"От ми і зустрілися. Ще один красивий і мужній чоловік приєднався до нашої сім'ї. Дякую Всесвіту, що я вдруге стала щасливою мамою. Дякую Всесвіту, що я маю сім'ю, в якій всі живі і здорові. Дякую Всесвіту, що я маю неімовірних друзів і подругу , яка постійно на зв'язку і яка якимось чином, перебуваючи за декілька тисяч кілометрів від нас, все одно зробила пам'ятні знімки", - поділилася Віра.

Віра Кекелія народила / Фото: instagram.com/kekeliavera

Ведуча вирішила не приховувати свого синочка, тож одразу показала декілька знімків новонародженого хлопчика. На фото щаслива мамуся тримає свого сина на руках, а він тим часом солодко спить.

Віра Кекелія народила / Фото: instagram.com/kekeliavera

Віра Кекелія народила / Фото: instagram.com/kekeliavera

Зазначимо, Роман та Віра вже виховують сина Івана, який з'явився на світ 2020 року.

Віра Кекелія з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/kekeliavera

Нагадаємо, що Віра Кекелія та Роман Дуда познайомились на вокальному шоу "Голос країни", де разом були учасниками команди Сергія Бабкіна. 17 жовтня 2017 року пара одружилась.

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