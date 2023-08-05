Віра Кекелія вперше показала обличчя однорічного сина у день його народження

Зіркова родина влаштувала для сина маленьке свято.
Українська співачка та телеведуча Віра Кекелія вперше показала обличчя свого молодшого сина Матвія.
Сьогодні, 5 серпня, хлопчик святкує свій перший день народження. З нагоди свята виконавиця прикрасила подвір'я повітряними кульками та влаштувала невеличку фотосесію.
Щасливими знімками Віра поділилася на своїй сторінці в Instagram. До речі, кадри зробила близька подруга артистки, співака Марта Адамчук.
На фото серед різнокольорових кульок Кекелія ніжно тримала молодшого синочка на руках, а її старший син - дворічний Іван, стояв поруч.
"Рік нашому любінькому", - підписала світлини виконавиця.
Нагадаємо, що Віра виховує двох синів у шлюбі зі співаком Романом Дудою, з яким вони познайомилися під час знімань у проєкті "Голос країни-7". Пара одружилася у жовтні 2017 року, а у квітні 2020 оголосила про народження первістка. Молодший син подружжя Матвій народився у Грузії.
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