Віра Кобзар розповіла, чому приховувала вагітність від рідних: "Батьки дізналися на сьомому місяці"

Уже 3 березня на телеканалі ТЕТ стартує продовження комедійного серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас".

У центрі сюжету 3 сезону – вагітність Юлі та гіперопіка їхніх з Ромою батьків. Капуленки та Монтенки ще до народження малюка розгорнуть змагання за звання найкращого дідуся та бабусі. Віра Кобзар, яка в комедії розкішно зіграла тещу Валю, пригадала свою першу вагітність і зізналася, що приховувала її до сьомого місяця, навіть від власних батьків.

"Мою першу вагітність ми тримали в таємниці, тому батьки лише на сьомому місяці дізналися, що я при надії. Для всіх це було щастям, бо ми довго не могли мати дітей. Але мама трохи образилася, бо, мовляв, як я могла так вчинити, це ж і їхнє очікування і турбота", – поділилася акторка.

Віра Кобзар

Зараз, як мама 18-річної доньки Варвари, Віра Кобзар розуміє, що ніколи не вчинила б так знову: "Це боляче, і мені не хотілося б, аби моя донька тримала це в секреті від мене".

Цікаво, що приховувати першу вагітність Вірі Кобзар вдавалося легко – її не мучив токсикоз та особливі забаганки в їжі, а кілограми на вагах почали з’являтися лише на останніх місяцях.

"Коли лежала на збереженні, то мене дивували породіллі, які набирали по 20 чи 40 кілограмів. Я була струнка і худорлява до сьомого місяця, лише животик кругленький стирчав. Але на останніх місяцях я кожного тижня набирала по одному кілограму і нічого не могла з цим зробити. От тоді я хвилювалася через вагу, бо на пологи пішла з вагою плюс 19", – пригадала Віра Кобзар.

Якими пригодами обернеться вагітність її серіальної доньки Юлі, дивіться вже 3 березня, о 22:00 на телеканалі ТЕТ. Новий сезон комедійного серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас 3" обіцяє ще більше сімейного гумору та неочікуваних сюжетів.