Вірастюк розкрив правду про суд з ексдружиною і що вона від нього вимагає: "Несправедливі умови"

Василь Вірастюк / © facebook.com/vasyl.virastyuk

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Стронгмен і нардеп Василь Вірастюк розкрив подробиці процесу розлучення зі своєю колишньою дружиною Інною, з якою виховував двох спільних дітей.

Так, спортсмен розповів, що найважчі моменти припали на період з 2022 по 2024 рік. Та парадоксально, після офіційного розлучення спілкування між колишніми подружжям стало спокійнішим. Проте не всі моменти минули безболісно. Найважче, за словами Василя, усе переживав молодший син Сашко, який досі болісно реагує на зміни в родині.

"У нас були складні стосунки у період з 2022 по 2024 рік. Як не дивно, після розлучення все нормалізувалося. Без криків, істерик. Спілкуємось суто щодо дітей, виключно організаційні. Найскладніше, мабуть, переживав Сашко – мій спільний з Інною і третій загалом син. Інколи телефонує мені, каже, що сумує за мамою. Зараз він у мене вже два тижні в Івано-Франківську", — поділився Василь в інтерв'ю Blik.

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Василь Вірастюк з ексдружиною, їхніми двома синами та третім сином від першого шлюбу / © facebook.com/vasyl.virastyuk

За словами Вірастюка, поділ майна та фінансові зобовʼязання досі залишаються відкритими. Народний обранець каже, що готовий до діалогу, але за умови його об’єктивності. Він пояснив, що колишня поки що вимагає від нього те, що він не в змозі забезпечити. На думку стронгмена, так проявляється глибока образа Інни.

"У нас із колишньою є ще деякі незакриті питання. Дотепер знаходимось із нею в судовій тяганині. Окрім процесу розлучення і аліментів, інші наші справи не закриті. І по розподілу майна і тому ми в процесі поки що. Хотіла тоді на двох дітей 80 тисяч гривень аліментів. Крім того, хотіла щоб я переписав на неї свої квартири. Несправедливі умови, які оголосила надто ображена на мене людина. Вона мені якось казала, що я від неї маю йти в одних тільки шкарпетках. Ніби я тільки в них до неї і прийшов. Будемо шукати порозуміння через адвокатів. Я б хотів би знаходити з нею порозуміння ще від самого початку, але колишня дружина виставила такі умови, які фізично не можу забезпечити", — додав стронгмен.

Нагадаємо, нещодавно колишня військова Євгенія Емеральд здивувала теперішнім станом своїх стосунків з колишнім Стипанюком, з яким розійшлася з гучним скандалом.