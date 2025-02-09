Вірастюк показав нове фото з молодшою на 11 років коханою, яка народила йому п'ятого сина

Стронгмен і нардеп Василь Вірастюк показав, як з коханою Іриною проводить час.

Зокрема, у фотоблогу 50-річний спортсмен поділився, що зараз з Іриною перебуває в Івано-Франківську. З якою метою вони туди навідалися, знаменитість не розкриває. Утім, розповів про їхню несподівану зустріч із зірковою родиною співака Віктора Бронюка.

На зображенні Вірастюк позує з коханою Іриною, а поруч з ними – Тетяна та Віктор Бронюки. Вони зробили щасливе селфі на тлі кав'ярні, біля якої зустрілися випадково.

Василь Вірастюк з обраницею та Віктор Бронюк з дружиною / Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

"Така приємно-несподівана зустріч давніх друзів", - підписав знімок нардеп.

Зазначимо, на початку січня у Василя Вірастюка сталося поповнення в родині. Його кохана Ірина, яка молодша за нього на 11 років, народила йому п'ятого сина. Новонародженого назвали Ярославом. Відомо, що новий роман спортсмен закрутив тоді, коли ще був у шлюбі. І того ж 2023 року Ірина народила стронгмену четвертого сина.

Врешті, Василь Вірастюк нещодавно повідомив, що вже офіційно розлучився з ексдружиною після 15 років шлюбу й тривалих судових процесів.