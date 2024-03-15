Вирізана сцена з нагородженням фільму "20 днів у Маріуполі" повернеться до телеверсії "Оскара-2024"

Кіноакадемія США після скандалу з вирізанням моменту нагородження фільму "20 днів у Маріуполі" ухвалила рішення повернути цю сцену до міжнародної версії "Оскара-2024".

Про це повідомляє видання "Deadline". Вочевидь, до українців дослухалися після того, як офіційний телеканал-транслятор цьогорічної Кінопремії "Суспільне", написав офіційне звернення до кіноакадемії США з протестом. Так, іноземні організатори погодилися перемонтувати скорочену 90-хвилинну версію "Оскар-2024", яку надаватимуть міжнародним ліцензіатам. Зокрема, відтепер у ній буде присутнє як вручення статуетки українській стрічці, так і потужна промова режисера Мстислава Чернова, яка довела до сліз.

Також іноземне видання взяло коментар у виконавчого продюсера телеканалу "Суспільне Культура" Лук'яна Галкіна. Так, фахівець слушно зауважив, що минулоріч у 90-хвилинній версії "Оскара" російським кіношникам усе ж знайшлося місце у міжнародній версії, де вони виголошували промову після перемоги фільму "Навальний" в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов з командою / Фото: Getty Images

"Цікавий факт: минулорічна категорія "Найкращий документальний фільм" була включена в 90-хвилинну міжнародну версію, як і політична промова Юлії Навальної. Я не дуже вірю, що Disney планує сценарій 90-хвилинної версії без урахування прогнозів переможців – це звучить непереконливо для високоефективного шоу. "20 днів у Маріуполі" – це не лише видатний документальний фільм, це унікальне свідчення про російські злочини, і вся команда буквально ризикувала життям, щоб зняти його. Тому надзвичайно важливо мати цю історичну подію та історичну промову Мстислава Чернова у всіх версіях", – наголосив Галкін.

Нагадаємо, "Оскар-2024" відбувся у ніч проти 11 березня. Українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" від Мстислава Чернова виборола визнання у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" та вперше за історію України здобула "Оскар".

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