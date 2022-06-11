Вєрка Сердючка у київському метро заспівала "Геть з України, москаль некрасівий"

Вєрка Сердючка у київському метро заспівала "Геть з України, москаль некрасівий"

Українська зірка Вєрка Сердючка минулим вечором приємно здивувала українців.

Так, Вєрка Сердючка неочікувано виступила на станції метро "Майдан Незалежності" у Києві. Артистка заспівала в рамках українського туру знаменитої грузинської співачки Ніно Катамадзе, яка приїхала до нашої країни з благодійними концертами.

На платформі Сердючка заспівала "Геть з України, москаль некрасівий" – це фраза, з якою зірка ще у 90-х "рвала" зали. Сьогодні ж ця фраза як ніколи актуальна і стала вірусною у TikTok.

Зазначимо, що Ніно Катамадзе у мирні часи була частим гостем України і давала багато концертів. У метро 10 червня грузинська зірка, окрім своїх відомих хітів, українською також виконала "Чорнобриці".

Нагадаємо, що під час війни київське метро стало головним концертним майданчиком країни. Тут вже виступали ірландська зірка Боно та U2, з яким тоді виступив соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя, співав гурт "Океан Ельзи".

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