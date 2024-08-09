Вірш Лесі Українки поклали на ноти: незвичайний спосіб створення пісні та як вона стала хітом

Один із віршів легендарної української поетеси Леся Українки вкотре поклали на ноти та надали йому нове звучання.

Так, тепер в іншій інтерпретації можна послухати Соntra spem spero! ("Без надії сподіваюся!"). Трек вже набирає шаленої популярності в Мережі. Зокрема, в TikTok чимало користувачів використовують його у своїх відео, що робить пісню новим хітом.

Особливо цікаво, як була створена пісня на вірш Лесі України. Виявляється, її не виконувала жива людина. Зокрема, композицію створили за допомогою штучного інтелекту.

Користувачі Мережі вже оцінили новий незвичайний трек. Вони активно діляться своїми думки. Зокрема, чимало юзерів зазначили, що просто не можуть припинити слухати пісню, а інші говорить, що у них мурахи бігають шкірою.

Це, мабуть, найкраще що я чула за останній час. До мурах, дуже-дуже гарно, пречудове звучання, енергетика, голос, абсолютно все!

Супер, тепер ця пісня на повторі! Дякую, що "оживляєте" нашу культуру!

Браво, вперше чую щось подібне! Один з найкращих способів через музику знайомити людей, які більше полюбляють музику, аніж поезію, з такою стороною нашої культури! Не зупиняйтесь!

Нагадаємо, співак Артем Пивоваров має авторський проєкт "Твої вірші, мої ноти", в рамках якого він кладе на ноти вірші відомих поетів України. З останнього - артист випустив трек у дуеті з загадковою Klavdia Petrivna під назвою "Барабани".

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