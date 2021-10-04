Вишукана Лідія Таран у розкішній сукні з декольте зачарувала красою

Телеведуча показала, як збиралася на вечірку.

Ведуча ТСН Лідія Таран захопила користувачів своїм розкішним виглядом.

На своїй сторінці Instagram зірка каналу 1+1 показала, як збиралася на вечірку. Знаменитість опублікувала серію фото, де постала у синій сукні з паєтками, глибоким декольте та розрізом до стегна. Телеведуча також зробила голлівудські локони та яскравий макіяж з акцентом на червоні губи. Вбрання неабияк підкреслило витонченість Таран.

Лідія Таран / instagram.com/lidiyataran

"Party time! Приміряю на себе образ загадкової світської левиці", – написала зірка.

Лідія Таран / instagram.com/lidiyataran

Такий експеримент припав прихильникам Лідії до душі. У коментарях фоловери не скупилися на компліменти та запропонували ведучій саме так виходити у прямі ефіри ТСН: "Мерилін Монро", "До чого ж гарна", "Неймовірна красуня", "Розкішна білявка", "Це дуже розкішно! Так потрібно в ефір ТСН виходити".

Втім, у відповідь Таран зазначила, що такий образ для новин – це занадто.

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