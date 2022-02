Виступ чотирьох братів та спів доньки Меладзе: яким був третій випуск "Голосу країни-12"

Цього тижня багатьом вокалістам не вдалося потрапити до наступного етапу.

На каналі "1+1" відбувся третій ефір 12-го сезону вокального проєкту "Голос країни", гасло якого "Так звучить твоя країна".

Відкрив епізод Василь Палюх. 22-річний мешканець села Сошичне, що на Волині, поділився, що у його житті є два покликання – музика та віра в Бога. Учасник виконав легендарну пісню O sole mio. Женя здивував тренерів оперним голосом та розвернув крісла Святослава Вакарчука, Надії Дорофєєвої та Потапа. Хлопець обрав команду ПТП.

Наступною вийшла на сцену 62-річна Наталія Александрова з міста Переяслав. Жінка вже 40 років на сцені, з яких 18 років – працює в центрі культури і мистецтв. У рідному місті вона дала 2 сольних концерти та зібрала аншлаг. Наталія не уявляє свого життя без творчості. Вона давно мріяла потрапити на сцену "Голосу", але боялася. Тепер вона наважилася здійснити мрію та прийшла на "сліпі прослуховування" з піснею Софії Ротару "Тече вода". Втім, на жаль, жоден тренер не розвернув своє крісло.

Третьою спробувала свої сили Наталія Миколаєнко з Білої Церкви. Дівчина декілька разів штурмувала сцену "Голосу" та інших конкурсів. Цього разу підкорювати тренерів вона вирішила з хітом молодої виконавиці Лилу45 – "Восемь". На останніх секундах усі тренери натиснули на червоні кнопки. Неочікувано на сцені з'явилася авторка пісні. Разом з Наталею вони заспівали для глядачів. У результаті Миколаєнко пішла до команди Наді Дорофєєвої.

Далі на сцену вийшла 29-річна Катерина Білоус з Хмельниччини. Жінка має першу освіту – музичну, проте присвятила своє життя роботі у правоохоронних органах. Катерина працює лейтенанткою поліції, а у вільний час співає в оркестрі головного управління Хмельницької області. На "Голосі" вона переспівала хіт Біллі Айліш - No Time To Die, але не розвернула жодне крісло. Зі свого боку, Святослав Вакарчук вийшов до неї на сцену та дав декілька порад щодо виконання композиції. Після цього їй дали другий шанс Олександра Заріцька та Андрій Мацола. Білоус продовжує участь у проєкті.

Прийшов на вокальне шоу і Мар'ян Романчук. Минулого року він не встиг вийти на сцену "Голосу", оскільки не залишилося вільних місць. У 12 сезоні хлопець все ж став учасником шоу. Романчук – вуличний музикант, який виступає у компанії свого песика-талісмана за окликом Пол Маккартні. На сцені Мар'ян заспівав хіт Passenger – Let Her Go. Не встояв перед виконанням учасника Святослав Вакарчук, який єдиний натиснув на червону кнопку.

Також цього випуску виступила Діана Бернат. Дівчина пише свої пісні, які ротуються на радіо Тернопільщини. Учасниця мріє, щоб про неї знали лише в області, а й в усій країні. На сцені "Голосу країни" вона заспівала хіт LAUD - "2 Дні", але тренери не обрали Діану до своїх команд.

Показав свій талант і Жубан Ерназар. 25-річний мешканець Казахстану працює беквокалістом симфонічного оркестру. Він поділився, що любов до української культури у нього з'явилася після виступу Джамали на "Євробаченні-2016". Чоловік зізнався, що він фанат цієї співачки, Потапа, а також "Голосу країни" та гуртів "Океан Ельзи" і "Время и Стекло". На "сліпих прослуховуваннях" учасник заспівав трек The Weeknd - Take My Breath. Жубан опинився у команді Потапа.

Спробували свої сили й сестри-близнючки Ольга та Анна Войцеховські. Дівчата почали співали від раннього дитинства завдяки бабусі. Тривалий час вони працювали за кордоном, але тепер хочуть розвивати свою кар'єру в Україні. Їхня мета – показати молоді, що українська пісня це сучасно і модно. На сцені сестри заспівали пісню Софії Ротару – "Два перстені". Учасниці розвернули крісла Олі Полякової, Потапа та Наді Дорофєєвої. А своєю наставницею вони обрали Полякову.

Серед учасників третього випуску були також четверо рідних братів – гурт SPIV BRATIV. 30-річний Дмитро, 27-річний Артем та 25-річні Антон і Георгій від першого дня Майдану були активними його учасниками. Також музиканти їздили з виступами до зони АТО. Тепер рідні люди прагнуть розвитку і попрацювати із командою професіоналів, тому прийшли на головну вокальну сцену країни. Для шоу вони підготували саундтрек із культового серіалу "Друзі" – The Rembrandts- I'll be there for you. Втім, гурту не вдалося розвернути жодне крісло. Попри це, учасники все ж потрапили до наступного етапу. П'ята команда "Другий шанс", де тренерами стали меценат Андрій Мацола та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, дала можливість SPIV BRATIV продовжити участь у проєкті та позмагатися за перемогу.

Завітав на "Голос країни" і одесит Клім Куліков. Він мав стати пілотом. Втім, сталася страшна трагедія. 13 лютого 2013 року літак Ан-24, який виконував чартерний рейс з Одеси, під час приземлення в міжнародному аеропорту Донецька впав за межі злітно-посадкової смуги. Від удару повітряне судно перекинулося, а його корпус розколовся, почалося загоряння. На борту літака перебувало 52 особи. П'ятеро з них загинули.

Після трагедії Клім замислився над тим, чим хотів займатися, але бракувало часу або боявся чи соромився. Він написав список, де першим пунктом написав: "Співати". На сцені "Голосу" він виконав Aloe Blacc - I Need A Dollar та розвернув крісло Олі Полякової, до команди якої автоматично і потрапив.

Повернувся на "Голос країни" Михайло Цар з Чернівців. 21-річний співак брав участь у "Голос.Діти-2". Він був в команді Наталії Могилевської та дійшов до фіналу, але поступився перемогою Роману Сасанчину. Після участі у шоу 14-річний Михайло багато виступав і навіть їздив з Потапом у тур. Але у 16 років все пішло шкереберть – у хлопця розпочалася мутація голосу. Хлопець обрав жити звичайним життям і зараз працює менеджером у меблевому магазині. Проте не зміг відмовитись від мрії, тому прийшов на "Голос країни", аби знову повернутися до співу. На "сліпих прослуховуваннях" він виконав хіт Джона Ледженда All of Me. У результаті, червону кнопку натиснув Святослав Вакарчук, який і став наставником Михайла.

Спробував підкорити тренерів Ярослав Кайда з міста Харків. 28-річний чоловік працює тур-менеджером. Коли він стоїть за лаштунками шоу артиста, чий концерт організовує, Ярослав так само мріє про сцену. На "сліпих" він переспівав хіт гурту Rammstein - Mein Herz Brennt. Першим розвернув своє крісло Потап, а Оля Полякова не стрималася та почала танцювати, стоячи на кріслі. Співачка ефектно натиснула на кнопку ногою. Після баталій Ярослав все ж обрав своїм тренером ПТП.

Останньою цього випуску вийшла на сцену одна з найобговорюваніших учасниць 12 сезону – Лія Меладзе, донька популярного композитора Костянтина Меладзе. Учасниця активно записувала свої кавери і постила їх у соцмережі. Дівчина багато років мріяла про сцену "Голосу країни". Лія Меладзе виконала легендарний хіт – ліричну композицію Hallelujah. На перших секундах своє крісло розвернув Святослав Вакарчук. Також натиснули на червоні кнопки DOROFEEVA, Оля Полякова та Потап. Щаслива Лія ледь доспівала композицію та розплакалася на сцені. Лія продовжує участь у шоу в команді Наді Дорофєєвої.

Подивитися повні випуски "Голосу країни" ви можете на 1+1 video.

