Виступ Go_A на "Євробаченні" увійшов до топ-10 за переглядами на YouTube

Виступ Go_A на "Євробаченні" увійшов до топ-10 за переглядами на YouTube

Гурт перебуває у 10-ці вже другий місяць поспіль.

Щомісяця організатори конкурсу "Євробачення" підбивають підсумки та визначають найбільш популярні відео за переглядами на офіційному YouTube-каналі музичного змагання.

Так, вже другий місяць поспіль у топ-10 тримається представник від України, гурт Go_A, з піснею "ШУМ". Перше ж місце очолює цьогорічний переможець, італійці Måneskin з композицією Zitti E Buoni.

На третьому місці, згідно з переглядами юзерів, опинилася представниця Азербайджану Efendi з піснею Mata Hari.

Загалом, топ-10 виступів на "Євробаченні" за переглядами у червні має такий вигляд:

1. Måneskin - Zitti E Buoni – Італія - 2021

2. Go_A - Shum - Україна - 2021

3. Efendi - Mata Hari - Азербайджан - 2021

4. Alexander Rybak - Fairytale - Норвегія - 2020

5. Hurricane - Loco Loco - Сербія - 2021

6. Manizha - Russian Woman - Росія - 2021

7. Barbara Pravi - Voilà - Франція - 2021

8. Blind Channel - Dark Side - Фінляндія - 2021

9. Little Big - Uno - Росія - 2020

10. Daði og Gagnamagnið - 10 Years - Ісландія – 2021

Нагадаємо, що тим часом відео, де солістка гурту Go_A ліпить вареники та співає пісню "ШУМ", набирає все більше переглядів.

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