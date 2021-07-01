Виступ Go_A на "Євробаченні" увійшов до топ-10 за переглядами на YouTube

Гурт перебуває у 10-ці вже другий місяць поспіль.
Щомісяця організатори конкурсу "Євробачення" підбивають підсумки та визначають найбільш популярні відео за переглядами на офіційному YouTube-каналі музичного змагання.
Так, вже другий місяць поспіль у топ-10 тримається представник від України, гурт Go_A, з піснею "ШУМ". Перше ж місце очолює цьогорічний переможець, італійці Måneskin з композицією Zitti E Buoni.
На третьому місці, згідно з переглядами юзерів, опинилася представниця Азербайджану Efendi з піснею Mata Hari.
Загалом, топ-10 виступів на "Євробаченні" за переглядами у червні має такий вигляд:
- 1. Måneskin - Zitti E Buoni – Італія - 2021
- 2. Go_A - Shum - Україна - 2021
- 3. Efendi - Mata Hari - Азербайджан - 2021
- 4. Alexander Rybak - Fairytale - Норвегія - 2020
- 5. Hurricane - Loco Loco - Сербія - 2021
- 6. Manizha - Russian Woman - Росія - 2021
- 7. Barbara Pravi - Voilà - Франція - 2021
- 8. Blind Channel - Dark Side - Фінляндія - 2021
- 9. Little Big - Uno - Росія - 2020
- 10. Daði og Gagnamagnið - 10 Years - Ісландія – 2021
Нагадаємо, що тим часом відео, де солістка гурту Go_A ліпить вареники та співає пісню "ШУМ", набирає все більше переглядів.