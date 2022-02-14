Виступ відомої акторки та освідчення на сцені: як минув четвертий випуск "Голосу країни-12"

Команди тренерів поповнилися новими талановитими учасниками.

На каналі "1+1" відбувся четвертий ефір 12-го сезону вокального проєкту "Голос країни", гасло якого "Так звучить твоя країна".

Першим у четвертому випуску на сцені "Голосу країни" виступив Володимир Порубайло. 26-річний виконавець почав співати ще в дитинстві. Втім, у дорослому віці хлопець не перестав займатися музикою. Володимир разом із групою виступає в одеському ресторані. Та юнак хоче показати свій талант на всю країну. Задля цього він прийшов на "Голос країни-12" та просто захопив виступом Олю Полякову та Надю Дорофєєву, до команди якої згодом і пішов.

Втім, Володимир підготував ще один сюрприз, щоправда, вже своїй коханій. Після виступу він побіг до дівчини, встав на одне коліна, дістав обручку та освідчився їй. Шокована та щаслива Андріана погодилася.

Спробувала свої сили й 18-річна Алучана Феджи. Жителька Харкова вже свого часу приходила на інше вокальне. Втім, виконавиця спробувала підкорити тренерів на "Голосі країни-12". Алучана виконала на сцені пісню гурту KAZKA – "М'ята". Та, на жаль, тренери не розвернули свої крісла. Втім, виконавиця отримала другий шанс. Вона продовжить участь у шоу у команді Олександри Заріцької та Андрія Мацоли.

Третім спробував свої сили учасник хору Верьовки - Дмитро Цимбал. 42-річний співак вже багато років виконує українські народні пісні. Втім, Дмитро ще від дитинства мріє співати сольно. Тому артист прийшов на шоу "Голос країни-12", аби нарешті вийти зі своєї зони комфорту. Виконавець неабияк здивував оперним голосом та розвернув крісла Олі Полякової та Святослава Вакарчука, до команди якого згодом і пішов.

Також дивувати глядачів своїм голосом вийшла 30-річна жителька міста Суми – Аліна Лаврова. Виконавиця нарешті наважилася заспівати на "Голосі країни". Вона вийшла на сцену та виконала пісню Minelli – Rampampam. Компанію, а разом з тим і підтримку, їй склав чоловік – Юрій. Коханий Аліни грав на гітарі, поки його дружина співала. Однак тренери не поспішали натискати червону кнопку. Щойно Аліна закінчила виконувати піню, розвернувся Потап, слідом за ним Полякова, а потім – Дорофєєва. Учасниця ж почала думати, кого з тренерів обрати. Аліна поміркувала та пішла до Потапа, який запропонував їй продовжувати участь у шоу разом з чоловіком.

Далі на сцену вийшла відома українська акторка – Карина Аввакумова. Артистка ще у 15 років приїхала підкорювати столицю України. Карина вступила до навчального закладу та жила у гуртожитку. Разом з тим зірка співала у ресторанах та ходила на різноманітні кастинги. Карині поталанило: вона зіграла головну роль в одному серіалі та стала відомою на всю країну. Втім, зірка ще від дитинства мріяла бути саме співачкою. Карина вийшла на сцену та заспівала пісню Світлани Лободи – Americano. Та, на жаль, тренери шоу не розвернули свої крісла.

Прийшла на вокальне шоу й 16-річна Діана Матвійчук. Дівчинка почала будувати собі музичну кар'єру ще з дитинства. Юна виконавиця співала в церковному хорі. Для Діани "Голос країни-12" - це шанс, показати всій країні свій талант. На сцені шоу дівчина виконала пісню гурт [O] – "Там, Куди Я Йду". Діана продовжить участь у проєкті у команді Потапа.

Також на шоу прийшов й 19-річний житель Херсонщини - Гліб Пархоменко. Хлопець навчається на реабілітолога. Втім, він переконаний, що його покликання – займатися рок-музикою. На сцені проєкту виконавець заспівав хіт гурту Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE та розвернув одразу три тренерських крісла. Гліб обрав команду Наді Дорофєєвої.

Зворушив своїм виступом й 25-річний Павло Тютюнник. Хлопець вийшов на сцену "Голосу країни", аби заспівати для своїх дідуся та бабусі, яких, на жаль, минулого року не стало. Юнак чуттєво виконав композицію Миколи Мозгового "Минає день, минає ніч" та розвернув два тренерських крісла: Полякової та Вакарчука. А Олі ж настільки сподобався голос Павла, що вона вийшла на сцену та заспівала з юнаком в дуеті. Втім, сам виконавець захотів виконати пісню "Обійми" разом зі Святославом Вакарчуком. Саме з ним Павло й продовжить подальшу участь у шоу.

Завітав на "Голос країни" й Тарас Полях. 24-річний юнак навчається на магістратурі в Київському національному університеті культури і мистецтв. Також виконавець працює охоронцем у власному ж навчальному закладі. На шоу його вмовила прийти кохана. Саме своїй дівчині Тарас присвятив виступ. І хоч виконавець сам пише пісні, та на проєкті він заспівав трек гурту Нервы – "Слишком Влюблен". Та, на жаль, жодне крісло не повернулося.

Спробувала підкорити тренерів й 28-річна жителька міста Умань – Юля Штоля. Дівчина працює в ресторані, там вона виконує пісні. Втім, співачка нарешті наважилася вийти із зони комфорту та прийти на "Голос країни", аби нарешті показати свій талант. Юля на сцені шоу заспівала пісню LP - When We're High та розвернула одразу чотири крісла. Загалом, дівчина обрала команду ПТП.

До речі, Юля зізналась, що завжди мріяла заспівати з Потапом у дуеті. Вони разом на сцені виконали відомій хіт "Потапа і Насті" - "На районе". Цікаво те, що потім продюсер зізнався, коли їхній з дружиною дует знову повернеться на сцену.

"У своєму жанрі ми вже все виграли. І ми з Настею для того, щоб розвиватися музично, вирішили, що ми не закриємо дует, а ми повернемося вже тоді, коли у нас буде знову ця енергія, коли ми захочемо повернутися", - прокоментував Потап.

Показав свій талант і гончар із міста Дніпра – Олександр Десятников. 25-річний юнак вдень ліпить з глини чаші для кальянів, а ввечері – співає. До слова, хлопцю завжди говорили, що його місце на сцені. Тому Олександр прийшов на "Голос країни-12", аби нарешті віднайти себе. Так, гончар виконав пісню гурту "Океан Ельзи" - "Без тебе" та розвернув крісло Потапа, до команди якого і пішов.

Наступною вийшла на сцену жителька Донеччини – Аліса Фінашкіна. 33-річна виконавиця наразі перебуває у декретній відпустці. Молода мама приділяє весь час дітям, втім, їй хочеться розвивати свою творчу кар'єру. Тому Аліса прийшла на сцену "Голосу країни-12" та чуттєво виконала кавер Наді Дорофєєвої на хіт гурту "Тату" – "Покажи мне любов". Хоча жоден тренер не натиснув червону кнопку, виконавиця таки продовжить свою участь у шоу. Вона потрапила до команди "Другого шансу" Олександри Заріцької та Андрія Мацоли.

Останнім спробував свої сили на сцені "Голосу країни-12" житель Казахстану – Дімаш Дуалетов. 27-річний юнак ще від дитинства виступав на маленьких сценах та мріяв стати відомим співаком. Втім, батьки переконали Дімаша обрати іншу професію. Так перспективний виконавець і став водієм екскаватора та бульдозера. Та від мрії дитинства хлопець не відмовився. Виконавець прийшов на "Голос країни-12" та просто приголомшив тренерів своїм тембром. До нього розвернулися одразу чотири крісла. Дімаш обрав команду Олі Полякової.

Подивитися повні випуски "Голосу країни" ви можете на 1+1 video.

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