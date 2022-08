Виступала Дженніфер Лопес: стало відомо, яку суму вдалося зібрати для України на концерті в Італії

На заході виступила відома американська співачка Дженніфер Лопес.

Артистка на концерті влаштувала справжнє шоу. Як пише Daily Mail, протягом свого виступу Джей Ло виконала такі відомі свої пісні як On The Floor, If You Had My Love, Dance Again та багато інших.

Загалом, кошти на благодійному заході збирали для України, а саме для людей, які постраждали від війни, яку вороже розв'язала Росія.

На концерті не лише виступали світові зірки. Загалом, кошти збирали й на благодійному аукціоні. Як стало відомо, завдяки продажам квитків та лотів вдалося зібрати понад 8 млн доларів.

До речі, серед гостей заходу були такі світові знаменитості, як Джеймі Фокс, Леонардо Ді Капріо, Джаред Лето, Ванесса Гадженс, Мей Маск, Софія Карсон, Ед Вествік та багато інших.

Нагадаємо, українські артисти теж активно дають концерти, аби фінансово допомогти Україні. Нещодавно донька Олі Полякової виступила в Італії на благодійному заході.

