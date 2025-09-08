Віталія Козловського запідозрили у "зірковій хворобі": його знайомий розкрив правду

Віталій Козловський

Український телеведучий Анатолій Анатоліч прокоментував чутки навколо співака Віталія Козловського та припущення, що артист міг "захворіти на зірковість".

У шоу "Тур зірками" він зупинився на темі чуток про "зірковість" Козловського. Підозри виникли на тлі допису ведучого, в якому він засуджує дії людини, з якою в його дружини Юли нещодавно відбувся конфлікт. Прихильники одразу ж запідозрили виконавця, однак все виявилося набагато простішим.

Такі закиди з’являлися ще раніше, зокрема й від продюсера Ігоря Кондратюка, з яким у зірки були різні спірні ситуації. Анатолій заявив, що, незважаючи на те, що співак поводиться як зірка, передусім — це його друг і сам Віталій насолоджується тим, чим займається.

"Можливо, зараз він поводить себе як зірка більше. Але це його час, нехай кайфує від цього. Для нас він усе одно Віталік. Він наш Віталік, ми з ним розберемося, якщо що", — додав Анатоліч.

