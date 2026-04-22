Віталію Білоножку встановили пам'ятник: який вигляд має могила співака

Віталій Білоножко

Народному артисту України Віталію Білоножку встановили пам'ятник.

Співак похований на Байковому кладовищі в Києві. А це ж вдова музиканта – артистка Світлана Білоножко – вшанувала пам'ять покійного чоловіка. Вона влаштувала церемонію відкриття його пам'ятника, про що повідомляє видання "Гордон".

Могила Віталія Білоножка / © gordonua.com

Меморіал Віталія Білоножка тепер має символічний вигляд. На пам'ятнику зображений портрет артиста. З одного боку розміщене біле серце, де вказано, що за життя він був народним артистом України, а з іншого – крило. Також на пам'ятнику зображені скрипічний ключ та ноти.

Могила Віталія Білоножка / © gordonua.com

На церемонії відкриття меморіалу Віталія Білоножка зібрались його рідні, близькі, друзі та колеги. Серед присутніх були артисти Павло Зібров, Алла Кудлай, Тетяна Піскарьова, композитор Олександр Злотник, актори Ольга Сумська, Віталій Борисюк та багато інших.

Могила Віталія Білоножка / © gordonua.com

Зазначимо, Віталій Білоножко помер 9 січня 2024 року у віці 70 років. Причина смерті – зупинка серця. Прощання з артистом відбулось 12 січня в Національній філармонії України, після чого його поховали на Байковому кладовищі в Києві.

