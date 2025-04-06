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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
2 хв

Віталіна Біблів гнівно висловилася про міністрів України та чи готова піти в політику: "Це кринж"

Артистка також прокоментувала нещодавній секс-скандал довкола Білоуса.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Віталіна Біблів

Віталіна Біблів / © facebook.com/vitalina.bibliv

Українська акторка Віталіна Біблів прокоментувала нещодавні збурення суспільства.

Артистка висловила свою думку про дедалі часті випадки зірок при владі, як от нещодавно музикант Коля Сєрга очолив посаду позаштатного радника міністра закордонних справ. Вона зізналася, що насправді невдоволена роботою самих міністрів, а не радників. Акторка навела приклад секс-скандалу з режисером Андрієм Білоусом, коли посадовці розводять руками й після звинувачень у домаганнях знову допускають його до роботи в установах.

Віталіна Біблів

Віталіна Біблів

"Може, для цього треба вийти зі свого міністерства, піти в театри і подивитися, в якому стані вони перебувають і чим їм допомогти? А радити можна що завгодно. Толку від того. Це як нинішня ситуація з театральними інститутами, з харасментами, з Білоусом… Це ж кринж! Не можу собі уявити, як таке можливо в Європі. Як людину, яку звинувачують у таких речах, навіть якщо багато хто вважає, що безпідставно, можна повертати в колектив, де 40% проти того, щоб він ними керував! А люди при владі кажуть: "Ну, а що ми можемо зробити?" Справді, а що ви можете зробити!" — обурено висловилася акторка в інтерв'ю kp.ua.

Своєю чергою, Біблів запевнила, що поки не має планів йти у політику. Вона наголосила, що змінювати державу мають люди з відповідною фаховою підготовкою.

"Ні, вважаю, що цим мають займатися люди, які вміють це робити. Я цього не вмію робити. Що я можу порадити міністру культури?" — пояснила акторка.

Нагадаємо, нещодавно у КМДА пояснили, чому після гучного скандалу Андрій Білоус повернувся до своїх повноважень в одному з популярних театрів.

Дата публікації
Кількість переглядів
229
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