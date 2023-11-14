Віталіна Біблів офіційно змінила ім'я та прізвище і пояснила чому

Акторка внесла зміни у власні дані ще у 16 років.

Зірка серіалу "Будиночок на щастя" Віталіна Біблів, яку родичі з Росії називають "нацисткою", зізналася, що з 16 років офіційно змінила своє ім'я та прізвище в свідоцтві про народження задля уникнення зросійщення.

Відтепер дані акторки пишуться на український манір: Віталіна Біблів. З народження її ім'я було записано як "Віта", а прізвище – "Бібліва".

"Коли прийшов час отримувати паспорт, пішла і змінила свідоцтво про народження, де вписала своє ім'я – Віталіна. І прізвище – Біблів, бо була записана Бібліва. Що тут скажеш, Радянський Союз: жіночі прізвища мають закінчуватися на "а". Правда, смішно? І мені – ні. Я всю ту дурість виправила, і від 16 років – Віталіна Біблів", – прокоментувала Біблів в інтерв'ю oboz.ua.

Віталіна Біблів / Фото: facebook.com/vitalina.bibliv

У ході розмови Віталіна поділилася історією, як її родина обирала це ім'я. За словами зірки, родичі вирішили скористатися методом випадковості, обравши серед папірців з іменами лише один.

"Родичі вирішували, як мене назвати, колективно. У батьків картуз накидали варіанти. Я могла бути Ларисою, Ніною. А мій брат тоді закохався в дитячому садочку у дівчинку, яку звали Віталіна. Ну, написали і це. Його і витягли", – додала акторка.

Віталіна Біблів / Фото: facebook.com/vitalina.bibliv

Однак, знаменитість розповіла, що на той час заперечували існування такого імені.

"Коли тато пішов мене записувати, сказали, що такого імені немає. Мовляв, буде Віта. І так мене довго називали. Навіть зараз, коли приїжджаю до батьків у Васильків, сусідка називає Вітою. У класі – Вікою, Вітою", – продовжує Біблів.

Нагадаємо, раніше українська акторка Віталіна Біблів розповіла, як припинила спілкування з ексколегою та близькою подругою, акторкою Галиною Безрук, яка наразі перебуває в РФ і замовчує повномасштабне вторгнення.

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