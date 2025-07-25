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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
1 хв

Віталіна Біблів повністю показала свого чоловіка та повідомила про їхнє горе: "Час зупинився"

Акторка із сумом повідомила прикру звістку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Віталіна Біблів

Віталіна Біблів / © instagram.com/vitalinabibliv

Українська акторка Віталіна Біблів заявила про втрату свого найліпшого чотирилапого друга.

Артистка у фотоблогу написала, що померла її собака на ім'я Ельза. Прикру звістку Віталіна супроводила їхнім першим публічним знімком з чоловіком Володимиром, де вони лежать на піску поруч з домашнім улюбленцем. У дописі зірка вшанувала пам'ять тваринки щемкими словами.

"Час, який зупинився. Ельза пішла на небо. Ельза стала світлом. Легких хмаринок, наша неймовірна Душа. Любимо. Переказуй Умці привіт. Серце на шматки", — довела до сліз Біблів.

Віталіна Біблів з чоловіком та собакою / © instagram.com/vitalinabibliv

Віталіна Біблів з чоловіком та собакою / © instagram.com/vitalinabibliv

Віталіна Біблів з собакою / © instagram.com/vitalinabibliv

Віталіна Біблів з собакою / © instagram.com/vitalinabibliv

У коментарях зіркові друзі та шанувальники підтримали акторку та її чоловіка у непростий період втрати.

  • "Віталіночко, мої співчуття. Ельзо, безтурботної тобі дороги райдугою і най буде ще більше смаколиків без обмежень" – Олексій Суханов

  • Який біль і сум… Ельза любила вас своєю відданою безапеляційною любовʼю все своє життя

  • Співчуваю. Я знаю, як це болить… Обіймаю

  • Мені так шкода

Нагадаємо, нещодавно помер відомий актор і рестлер Галк Гоган. Йому був 71 рік.

Дата публікації
Кількість переглядів
287
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