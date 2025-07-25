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Віталіна Біблів повністю показала свого чоловіка та повідомила про їхнє горе: "Час зупинився"
Акторка із сумом повідомила прикру звістку.
Українська акторка Віталіна Біблів заявила про втрату свого найліпшого чотирилапого друга.
Артистка у фотоблогу написала, що померла її собака на ім'я Ельза. Прикру звістку Віталіна супроводила їхнім першим публічним знімком з чоловіком Володимиром, де вони лежать на піску поруч з домашнім улюбленцем. У дописі зірка вшанувала пам'ять тваринки щемкими словами.
"Час, який зупинився. Ельза пішла на небо. Ельза стала світлом. Легких хмаринок, наша неймовірна Душа. Любимо. Переказуй Умці привіт. Серце на шматки", — довела до сліз Біблів.
У коментарях зіркові друзі та шанувальники підтримали акторку та її чоловіка у непростий період втрати.
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