Віталіна Біблів повністю показала свого чоловіка та повідомила про їхнє горе: "Час зупинився"

Віталіна Біблів / © instagram.com/vitalinabibliv

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Українська акторка Віталіна Біблів заявила про втрату свого найліпшого чотирилапого друга.

Артистка у фотоблогу написала, що померла її собака на ім'я Ельза. Прикру звістку Віталіна супроводила їхнім першим публічним знімком з чоловіком Володимиром, де вони лежать на піску поруч з домашнім улюбленцем. У дописі зірка вшанувала пам'ять тваринки щемкими словами.

"Час, який зупинився. Ельза пішла на небо. Ельза стала світлом. Легких хмаринок, наша неймовірна Душа. Любимо. Переказуй Умці привіт. Серце на шматки", — довела до сліз Біблів.

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Віталіна Біблів з чоловіком та собакою / © instagram.com/vitalinabibliv

Віталіна Біблів з собакою / © instagram.com/vitalinabibliv

У коментарях зіркові друзі та шанувальники підтримали акторку та її чоловіка у непростий період втрати.

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