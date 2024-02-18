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Віталіна Біблів про позицію експодруги, зрадниці Галини Безрук: "Мені її шкода"

Віталіна Біблів про позицію експодруги, зрадниці Галини Безрук: "Мені її шкода"

Віталіна Біблів про позицію експодруги, зрадниці Галини Безрук: "Мені її шкода"

Віталіна Біблів

Артистка впевнена, що Безрук у майбутньому доведеться відповідати за свої вчинки.

Українська акторка Віталіна Біблів емоційно висловилася про рішення її колись подруги, акторки Галини Безрук залишитися у Росії.

Зірка серіалу “Будиночок на щастя” зізналася, що вона й досі не може прийняти, що її колишня подруга могла зрадити свою країну і своїх близьких.

“Я все ж таки намагаюся зрозуміти, чому так. Я розумію, чому вона такий вибір зробила… На користь дитини. Але це ж можна, російське слово, не “выпячивать”. Коли бомбили її Краматорськ, вона виходила на червону доріжку до Міхалкова. Міхалков, який ненавидить українців. Ну хоча б такі речі… Я б подумала, чи не буде боляче моїм знайомим, друзям”, - сказала Біблів в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Віталіна Біблів / ©
Віталіна Біблів

Акторка додала, що, на її думку, рано чи пізно Галині Безрук доведеться відповідати за своє мовчання і зраду України:

“Я не знаю, чому вона це зробила. Це її вибір, її шлях і вона потім буде сама за нього відповідати. Через роки… А я думаю, що вона буде за це відповідати. Сама перед собою в першу чергу. Як це жити, коли ти зрадив не лише батьківщину, а й себе. Мені, чесно кажучи, її шкода. Я виправдовую, постійно намагаюся її виправдати. Я стояла на захисті дуже довго, але в якийсь певний момент я просто не змогла. Якщо вона не розуміє якихось речей…” - прокоментувала Біблів.

Костя Войтенко, Галина Безрук, Віталіна Біблів, Назар Задніпровський, серіал
Костя Войтенко, Галина Безрук, Віталіна Біблів, Назар Задніпровський, серіал "Будиночок на щастя"

Водночас зірка зазначила, що були ті українські актори, які, як і Безрук, добре почувалися в Росії, заробляли там гроші. Проте після повномасштабного вторгнення виїхали з країни-терористки:

“Хтось повернувся звідти. Як Любава Грєшнова. Вона спочатку поїхала, бо ти тут нікому не потрібний. Об тебе витирали ноги, але щойно вона стала “масковськой артисткой”: “Любавушка, ну що ви. Машина, гримвагончик. Все, все”. Так це мені для того, щоб ви мене поважали як акторку, потрібно поїхати і крутить вам дулі? Чи як?” - висловила обурення Біблів.

Зазначимо, у листопаді 2023 року Віталіна Біблів чесно зізналася, що обірвала будь яке спілкування з акторкою Галиною Безрук, з якою тісно товаришувала. З початком повномасштабного вторгнення до України Безрук, яка родом з Краматорська, залишилася в РФ з чоловіком-росіянином та їхною донькою та мовчить про війну в рідній Україні.

Нагадаємо, днями Віталіна Біблів зі сльозами на очах розповіла про родичів в окупації на Херсонщині.

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