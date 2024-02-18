Віталіна Біблів про позицію експодруги, зрадниці Галини Безрук: "Мені її шкода"

Українська акторка Віталіна Біблів емоційно висловилася про рішення її колись подруги, акторки Галини Безрук залишитися у Росії.

Зірка серіалу “Будиночок на щастя” зізналася, що вона й досі не може прийняти, що її колишня подруга могла зрадити свою країну і своїх близьких.

“Я все ж таки намагаюся зрозуміти, чому так. Я розумію, чому вона такий вибір зробила… На користь дитини. Але це ж можна, російське слово, не “выпячивать”. Коли бомбили її Краматорськ, вона виходила на червону доріжку до Міхалкова. Міхалков, який ненавидить українців. Ну хоча б такі речі… Я б подумала, чи не буде боляче моїм знайомим, друзям”, - сказала Біблів в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Віталіна Біблів

Акторка додала, що, на її думку, рано чи пізно Галині Безрук доведеться відповідати за своє мовчання і зраду України:

“Я не знаю, чому вона це зробила. Це її вибір, її шлях і вона потім буде сама за нього відповідати. Через роки… А я думаю, що вона буде за це відповідати. Сама перед собою в першу чергу. Як це жити, коли ти зрадив не лише батьківщину, а й себе. Мені, чесно кажучи, її шкода. Я виправдовую, постійно намагаюся її виправдати. Я стояла на захисті дуже довго, але в якийсь певний момент я просто не змогла. Якщо вона не розуміє якихось речей…” - прокоментувала Біблів.

Костя Войтенко, Галина Безрук, Віталіна Біблів, Назар Задніпровський, серіал "Будиночок на щастя"

Водночас зірка зазначила, що були ті українські актори, які, як і Безрук, добре почувалися в Росії, заробляли там гроші. Проте після повномасштабного вторгнення виїхали з країни-терористки:

“Хтось повернувся звідти. Як Любава Грєшнова. Вона спочатку поїхала, бо ти тут нікому не потрібний. Об тебе витирали ноги, але щойно вона стала “масковськой артисткой”: “Любавушка, ну що ви. Машина, гримвагончик. Все, все”. Так це мені для того, щоб ви мене поважали як акторку, потрібно поїхати і крутить вам дулі? Чи як?” - висловила обурення Біблів.

Зазначимо, у листопаді 2023 року Віталіна Біблів чесно зізналася, що обірвала будь яке спілкування з акторкою Галиною Безрук, з якою тісно товаришувала. З початком повномасштабного вторгнення до України Безрук, яка родом з Краматорська, залишилася в РФ з чоловіком-росіянином та їхною донькою та мовчить про війну в рідній Україні.

Нагадаємо, днями Віталіна Біблів зі сльозами на очах розповіла про родичів в окупації на Херсонщині.

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