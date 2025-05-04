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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
2 хв

Віталіна Біблів розкрила, як змінилися гонорари акторів під час війни: "Важкувато"

Артистка також назвала свої додаткові джерела доходу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Віталіна Біблів

Віталіна Біблів / © instagram.com/vitalinabibliv

Українська акторка Віталіна Біблів, яка нещодавно оголосила про заміжжя, висловилася про власні заробітки під час війни.

За словами зірки, гонорари в акторів нині не дуже великі. Віталіна говорить, що з початком повномасштабного вторгнення відбулося чимало змін, які знизили винагороду в декілька разів у порівнянні з довоєнним часом.

"Дуже зменшилися. Ну дуже, десь у два рази. Коли почалася війна, то зрозуміло, що доходи впали, вливання грошей в нашу країну припинилося. Тому зараз, якщо люди знімають фільми, вони це знімають за власні кошти. Тому зрозуміла річ, що падають гонорари. Но якщо порівнювати… Подивіться, як навіть виріс євро з минулого року. А зарплати ті самі. І це не тільки в нашій акторській професії, взагалі в усіх зарплати ті самі", - розповіла акторка в інтерв'ю "РБК-Україна".

Віталіна Біблів

Віталіна Біблів

Щоб мати змогу забезпечити собі комфортне життя, Біблів також викладає акторську майстерність. Водночас артистка має сподівання на краще майбутнє та усвідомила, що щастя — далеко не в грошах.

"Я ще викладаю, тому я можу порівнювати. Звичайно, важкувато, але це, я думаю, переживемо, це перемелеться. Руки, ноги є, всі здорові, дах над головою є і слава Богу. Треба цінувати те, що ти маєш. І дуже багато таких позитивних прикладів дають нам переселенці, які втрачають все, приїжджають і з таким оптимізмом вони встрибують в це нове життя, втративши абсолютно все", — пояснила зірка.

Нагадаємо, нещодавно Бен Аффлек поскандалив із Дженніфер Лопес через питання майна.

Дата публікації
Кількість переглядів
43
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