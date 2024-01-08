Віталіна Біблів розсмішила, як виграла в лотерею, і назвала суму коштів

Зірка серіалу "Будиночок на щастя" Віталіна Біблів зізналася, що випробувала свою удачу в лотереї.

Знаменитість одразу була переконана, що їй поталанить виграти хоч якусь суму грошей. Адже за її словами саме її знаку зодіаку на цьому тижні приписували успіх. Так, під час гастролей Україною Біблів просто на заправці купила лотерейний квиток. І побачила, що виграла 123 гривні.

Це неабияк повеселило знаменитість. Своїм щастям акторка поділилася у фотоблогу. І з гумором додала, щоб всі фани, хто за знаком зодіаку Терези, також неодмінно спробували свої сили.

Віталіна Біблів / Фото: instagram.com/vitalinabibliv

"Сказали, що на цьому тижні Терезам щастить. Ми їдемо на гастролі до Львова. І я зайшла на заправку, купила лотерейний квиточок і виграла 123 гривні. Терези, не втрачайте шанс. Нехай всім щастить, не тільки Терезам. Пішла витрачати кошти", - сміючись розповіла Віталіна.

Нагадаємо, минулого року акторка Віталіна Біблів змінила ім'я та прізвище. І відповіла, навіщо зважилася на такі зміни. Також знаменитість розповіла кумедну історію, як її родичі методом випадковості обирали їй ім'я при народженні.

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