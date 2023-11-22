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Віталіна Біблів шокувала, який вчинок зрадниці Галини Безрук змусив її обірвати з нею зв'язок

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Віталіна Біблів шокувала, який вчинок зрадниці Галини Безрук змусив її обірвати з нею зв'язок

Галина Безрук та Віталіна Біблів / Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Акторка раніше дуже люто захищала артистку-мовчунку.

Українська акторка Віталіна Біблів, яка нещодавно зізналася, що різко обірвала спілкування зі зрадницею Галиною Безрук, пояснила, що стало для неї останньою краплею.

На початку повномасштабної війни Біблів захищала свою колись подругу, яка живе в Росії і мовчить про вторгнення росіян до її рідної країни. Втім зізналася, що один вчинок Безрук глибоко її розчарував:

"У неї були спочатку на це свої причини (мовчати про війну в Україні – прим.ред.), вона мені їх озвучувала. Але з етичної точки зору я не можу цього говорити. У неї спочатку були дуже вагомі причини. Але коли вона з'явилася на фестивалі у Міхалкова на червоній доріжці. То я перестала її захищати. Ця людина просто перестала існувати для мене. Вона зробила свій вибір. Вона там. В неї родина, в неї чоловік, в неї дитина. Вона обрала ту батьківщину. Це її вибір", - сказала Біблів в інтерв'ю Rostyslove Production.

Костя Войтенко, Назар Задніпровський, Віталіна Біблів та Галина Безрук / © instagram.com/vitalinabibliv
Костя Войтенко, Назар Задніпровський, Віталіна Біблів та Галина Безрук / Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Також Віталіна Біблів розповіла історію про становлення Галини Безрук як акторки. Артистка зазначила, що коли Безрук будувала кар'єру в Україні, вона нікому не була цікава. Коли ж артистка-мовчунка переїхала до Росії, вийшла заміж за російського актора, лише тоді її почали запрошувати у кіно в Україні.

Нагадаємо, раніше Віталіна Біблів зізналася, що вона офіційно змінила ім'я та прізвище у паспорті та пояснила, навіщо це зробила.

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Дата публікації
Перегляди
993
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