Віталіна Біблів уперше показала свого чоловіка після заміжжя: "Мій янгол-охоронець"

Віталіна Біблів / © instagram.com/vitalinabibliv

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Українська акторка Віталіна Біблів після зізнання про шлюб вперше показала свого чоловіка.

У день народження коханого 31 травня Біблів показала їхню спільну світлину. На зображенні вони стоять спиною до об'єктива та вдивляються вдалечінь на тлі мальовничої панорами. Подружжя тримається за руки та споглядає на красу міста.

У підписі романтичного кадру Віталіна залишила чоловіку найщиріші побажання: "З Днем народження, мій янгол-охоронець".

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Віталіна Біблів з чоловіком / © instagram.com/vitalinabibliv

Крім того, судячи з відмітки на фото, загадкового чоловіка Віталіни Біблів звати Володимир. Він також працює у сфері кіно й регулярно подорожує. Водночас пара піклується про спільного песика.

Нагадаємо, 44-річна Віталіна Біблів наприкінці квітня заявила, що офіційно вже перебуває у шлюбі. Проте коли саме акторка вийшла заміж – невідомо. Але все ж уточнила, що сталося це до повномасштабного вторгнення. І більше подробиць зірка відмовилася афішувати.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова вперше прокоментувала чутки про роман з відомим 23-річним футболістом.