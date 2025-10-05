Віталіна Біблів висловилася про гонорари та на які умови знімань категорично не погоджується

Віталіна Біблів / © instagram.com/vitalinabibliv

Українська акторка Віталіна Біблів, яка раніше показувала свого чоловіка, висловилася про свої гонорари.

Артистка зізнається, що погоджується на проєкти через агентів, які узгоджують вартість її роботи із замовниками. При цьому. За словами Біблів, вони керуються головним принципом — відмовляти тим, хто значно знижує розмір гонорару. Проте інколи робить винятки та йде на зустріч цікавій роботі.

"Я працюю з агентами, і ми вирішили не погоджуватися на такі пропозиції. Ми гонорари не знижували, а навіть вдалося трохи підняти. Якщо пропонують менший заробіток через об’єктивні причини, продюсерів можна зрозуміти. Але нерідко гонорари штучно занижують, прикриваючись війною. Звичайно, є кіно, де вкладають свої кошти, і тоді не сперечаєшся про гонорар, бо цікаво працювати в авторському проєкті. Але це — інше", — зазначила Віталіна в інтерв'ю oboz.ua.

До слова, такій чіткій позиції передував негативний досвід у минулому. Біблів говорить, що свого часу спостерігала за несправедливим заниженням гонорарів і це посприяло перегляду свого ставлення до таких пропозицій у майбутньому.

"Ми пройшли через період великої кризи 2008 року, коли теж казали, що грошей немає. Тоді ти знімався умовно за 23 копійки, а на наступний проєкт продюсер приїжджав на новій машині. І звідси виникало запитання: чому мене просять "увійти в становище"? Сьогодні подібні ситуації іноді теж трапляються", — додала артистка.

