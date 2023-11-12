Віталіна Біблів, яка виправдовувала зрадницю Галину Безрук, різко припинила з нею спілкування

Зірка серіалу "Будиночок на щастя" Віталіна Біблів зізналася, що припинила будь-яке спілкування зі своєю ексколегою та близькою подругою, акторкою Галиною Безрук.

Ще у травні 2022 року Біблів захищала Безрук, яка мовчить про війну в рідній Україні і живе разом з чоловіком-росіянином та їхньою донькою в Росії. Однак тепер заявила, що обірвала зі зрадницею будь-які контакти:

"Не спілкуюся і не хочу говорити про це. Вона зробила вибір. Кожен вибирає свій шлях, вона вибрала от такий – правильний чи ні, покаже їй час. І якщо захоче, колись розкаже про це", - прокоментувала Біблів, пише oboz.ua

Галина Безрук (ліворуч) та Віталіна Біблів (праворуч) / Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Зазначимо, що зараз акторка Галина Безрук, яка родом з Краматорська, перебуває в Росії і жодного разу не прокоментувала повномасштабне вторгнення РФ до рідної України. Раніше подруга Безрук Віталіна Біблів, з якою вони разом знімалися в українському проєкті "Будиночок на щастя", виправдовувала Галину. Мовляв, Безрук боїться і їй погрожують забрати дитину.

Нагадаємо, раніше Віталіна Біблів приголомшила, як її родичі з Росії назвали її "нацисткою" і підтримали повномасштабну війну РФ проти України.

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