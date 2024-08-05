Віталій Кім ніжно привітав дружину-красуню з днем народження і похизувався її талантом

Очільник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім повідомив про важливе свято в його родині.

Дружина політика Юлія святкує день народження. Тож, з нагоди особливої дати Кім присвятив коханій допис в Instagram. Зокрема, політик адресував обраниці теплі слова з привітаннями та зазначив, що саме завдяки її підтримці може досягати результатів.

"Мене часто запитують: "Як ви відновлюєтесь?". Все просто! Без надійного тилу неможливо досягнути результату. З днем народження, кохана", - звернувся до дружини політик.

Віталій Кім у день народження дружини похизувався її музичним талантом

Окрім того, Віталій Кім похизувався талантом Юлії. Виявилося, що обраниця політика володіє грою на музичному інструменті. Кім опублікував відео, як Юлія виконує композицію на синтезаторі.

Нагадаємо, нещодавно у родині співачки Камалії було свято. Колишній чоловік виконавиці – бізнесмен Мохаммад Захур – святкував день народження. Артистка показувала, як вітала ексобранця з 69-річчям та що йому подарувала.

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