Віталій Кім ошелешив зізнанням, який він у гніві: "Моторошний і жорстокий"

Віталій Кім ошелешив зізнанням, який він у гніві: "Моторошний і жорстокий"

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім для багатьох українців став "заспокійливим" під час війни.

Його звернення набирають широкого розголосу в Мережі, а цитати навіть друкують на сувенірах.

Здається, що політик, який днями показав фото з дружиною-красунею, завжди спокійний та на позитиві.

Втім як розповів Кім у програмі "Зірковий шлях", у гніві він страшний.

"Злий я моторошний і жорстокий, поганий чоловік. Ті, хто мене знав у молодому віці, коли не існувало між людьми грошей та статусу, знають мене з іншого боку, бо я був дуже емоційним. У мене через це були якісь проблеми з огляду на те, що ми займалися бойовими видами спорту. Я потім почав це контролювати в собі і вважаю, що в мене начебто виходить. Але при цьому агресія присутня і її нікуди не можна діти. Відсутність контролю у злому стані я вважаю своїм недоліком і я з цим борюся, намагаюся керувати. Я не кричу, не гавкаю, а завдаю максимально ефективної шкоди, щоб досягти мети", – зізнався він.

А заспокоїтися Віталію допомагає полювання, собака, катання мотоциклі та діти.

Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Також Кім назвав себе сентиментальним чоловіком. Зокрема, він може заплакати при перегляді зворушливого відео.

Нагадаємо, Наталія Могилевська жорстко відповіла хейтерам, які назвали її кліп на тлі руїн "піаром на війні". Йдеться про відео на пісню "Я вдома", яке зірка зняла на тлі зруйнованих будівель в Бородянці, Бучі та Ірпені.

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