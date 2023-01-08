Віталій Кім поділився рідкісним фото з дружиною-красунею та маленьким сином

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім потішив підписників у Instagram сімейним знімком.

Так, у фотоблогу Кім розмістив рідкісний кадр, на якому позує з дружиною-красунею Юлею та їхнім маленьким сином Русланом. Родина зображена на тлі шампанського та квітів. "Зі святами!" – коротко підписав світлину голова Миколаївської ОВА.

Віталій Кім з дружиною та сином / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Підписникисторінки Кіма подякували йому за привітання та наробили родині компліментів: "Маленький Кім – гарнюня", "А синочок – татова копія, щасти вашій сім'ї, миру, добробуту", "яка дружина у вас гарна".

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення рф до України Віталій Кім вивіз дружину і трьох дітей до більш безпечного місця. Втім, наприкінці листопада 2022 року родина політика повернулася до Миколаєва.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім ділився, що за весь час повномасштабного вторгнення бачився зі своєю родиною лише один раз. Кім розповідав, що в родині навіть були певні проблеми через те, що політик через свою зайнятість забував телефонувати рідним.

Читайте також: