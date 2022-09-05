Віталій Кім поділився рідкісним фото з красунею-дружиною та дітьми

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім знайшов трохи часу у своєму напруженому графіку, аби провести вихідні з родиною.

Так, Віталій Кім поділився в Instagram зворушливим фото, де постає разом зі своєю родиною.

Зараз для голови Миколаївської ОВА спільний час, проведений з родиною – велика рідкість, тож щойно у Віталія Кіма з'явилися вільні години, він одразу зустрівся з рідними.

У фотоблогу Кім розмістив рідкісне фото, де позує разом з красунею-дружиною Юлією, та їхніми трьома дітьми – двома доньками й сином.

Віталій Кім з родиною / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Як зізнався під постом голова Миколаївської ОВА, востаннє він бачив своїх дітей шість місяців тому: "Вихідний із сім'єю – безцінно! Шість місяців не бачив своїх дітей", - зізнався Кім.

Своєю чергою, шанувальники висловили захоплення Віталієм Кімом та його родиною і побажали їм щастя: "Сім'я – це безцінно, щастя і здоров'я вам, ви дуже хороша людина", "Яка гарна сім'я – жінка та дітки! Дай Бог здоров'я вам усім! Хай вас Бог береже", "дай Боже вам сил! Ви – обличчя чесної справжньої влади! Найшвидшої перемоги! Наснаги!", "дякую, що ви є".

Віталій Кім з дружиною / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Нагадаємо, раніше Віталій Кім ошелешив зізнанням, який він у гніві. Голова Миколаївської ОВА зізнався, що коли він гнівається, то стає "моторошним і жорстоким".

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