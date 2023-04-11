Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Віталій Кім показав маленького сина та зворушливо привітав його з 6-річчям

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
912
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Віталій Кім показав маленького сина та зворушливо привітав його з 6-річчям

Віталій Кім / Фото: скриншот з відео

Політик показав різні архівні кадри хлопчика.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в його родині свято. Сину політика виповнилося шість років.

З нагоди свята Кім у своєму Instagram присвятив Руслану допис. Він опублікував ролик, який зробила його дружина Юлія. На відео були зібрані різноманітні світлини хлопчини – від архівних до нещодавніх. Кожен кадр був підписаний особливими фразами.

"З днем народження, наш хлопчик. Тобі вже шість років", - йдеться на відео.

У коментарях підписники Віталія Кіма теж долучилися до привітань. Вони написали Руслану чимало приємних слів та побажали скоріше мирного неба над головою.

  • Вітаємо вас і вашого синочка! Мирного неба, успішної, квітучої України йому і нам всім! З днем народження, хай здійсняться світлі мрії!
  • З іменинником. Нехай росте здоровим, гарним, добрим хлопчиком на радість вам. Миру усім нам!
  • Вітаю! Хай живе щасливим у мирній країні!

Зазначимо, Віталій Кім не так часто ділиться сімейним контентом. Востаннє політик показував, як проводить час із родиною у свій вихідний день.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
912
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація