Віталій Кім показав, яким було його життя до 24 лютого 2022 року

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім показав емоційне відео про своє довоєнне життя.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім до річниці повномасштабного вторгнення рф до України пригадав, яким було його життя до 24 лютого 2022 року.
В офіційному Telegram-каналі політика з'явилося емоційне відео, яке він супроводив підписом: "Життя до 24.02.2022. Рік, як один день... Вистояли та поборемо".
У ролику присутні кадри голови Миколаївської ОВА з родиною, з робочих зустрічей, подорожей разом з сім'єю, благодійних заходів. Разом з тим у цьому відео Віталій Кім показав, як змінилося його життя після 24 лютого 2022 року. У ролику також є кадри з наслідками ворожого обстрілу російськими окупантами міста Миколаїв, зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Також Кім поділився світлиною, як після тривалої розлуки через війну нарешті побачився з дружиною Юлею. Обраниця політика повернулася до Миколаєва наприкінці листопада 2022 року.
Нагадаємо, нещодавно Віталій Кім, аби підтримати бойовий дух українців, записав "заспокійливу мантру" про нашу перемогу.
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