Віталій Кім про спілкування з родиною під час війни: "Проблеми почалися, бо забуваєш дзвонити"

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про те, коли востаннє бачився з родиною та як часто виїздив з Миколаєва за час війни.

Голова Миколаївської обласної державної військової адміністрації Віталій Кім зізнався, що за час повномасштабної війни виїздив з Миколаєва три рази.

Про це він розповів у програмі "Гроші", коментуючи закиди хейтерів на його адресу, мовляв, він не в місті зараз.

"Я б і хотів кудись виїхати, я за сім місяців війни покидав область три рази – побачив родину, я сім місяців її не бачив, була зустріч з міністром Данії, тому що він не міг сюди приїхати, і ще одна ділова зустріч. Все", - поділився голова Миколаївської ОВА.

Він зауважив, що кожен свій виїзд обов'язково погоджує з керівництвом, оскільки має перебувати постійно в регіоні:

"Кожен виїзд я погоджую зі своїм керівництвом, тому що за замовчуванням я маю бути в регіоні, багато роботи, я не можу… Я б залюбки на вихідних виїздив би до Одеси, або до Києва і в мирне життя покурив би кальян, посидів. Неможна. Тому я перебуваю в Миколаївській області, у місті Миколаєві, іноді ближче до Херсона ночую", - розповів Кім.

Віталій Кім з родиною / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Також він зізнався, які у нього стосунки з родиною склалися під час війни:

"Багато сімей, у тому числі наші високопоставлені, кажуть, що проблеми почалися, бо забуваєш дзвонити. Це реально. Дружина чекала до третьої ночі, іноді і до чотирьох, поки я звільнюся, щоб зателефонувати: "Все в порядку, добраніч". Я навіть не можу сказати, що перші чотири місяці була можливість поговорити. Потім стало трохи легше. Зараз зовсім ніби легше з погляду спілкування з сім'єю", - поділився Віталій Кім.

Віталій Кім з дружиною / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Нагадаємо, раніше Віталій Кім вперше показав фото із красунею-сестрою. Через напружений графік голова Миколаївської ОВА не має змоги часто бачитися з близькими, тому світлини з родиною рідкість у соціальних мережах політика.

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