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Віталій Кім серйозно травмував ногу та показав фото: "Ходити заборонили"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
536
Час на прочитання
1 хв
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Віталій Кім серйозно травмував ногу та показав фото: "Ходити заборонили"

Віталій Кім / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Політик розповів, як це сталося.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім серйозно травмував ногу.

Як зізнався політик, це сталося під час занять спортом. Після огляду у лікарні Кім розповів, що в нього надрив м'язів. Хоч політик відмовився, аби йому накладали гіпс, утім лікарі суворо заборонили навантажувати ногу та ходити.

"Спорт - це життя. Правда, бувають нюанси. Травмував ногу (надрив м'язу). Відбрехався від гіпсу, але ходити забороняють", - розповів політик.

Віталій Кім травмував ногу / © instagram.com/kimkimvitalii
Віталій Кім травмував ногу / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Віталій Кім додав, що на роботу, попри травму, ходитиме. Утім, на декілька тижнів доведеться відкласти планові поїзди та заходи.

"На роботу все одно піду, але доведеться скасувати поїздки по області та купу заходів на найближчі 2-3 тижні", - додав Кім.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Кім показав, яким було його життя до початку повномасштабної війни Росії проти України. Політик проводив час із сім'єю, друзями, подорожував та організовував благодійні заходи.

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Дата публікації
Перегляди
536
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