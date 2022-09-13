Віталій Кім вперше показав фото із красунею-сестрою

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім поділився милою світлиною з сестрою.
Через напружений графік Віталій Кім немає змоги часто бачитися з близькими, тому світлини з родиною рідкість у соціальних мережах політика. Однак така можливість іноді з'являється.
Так, у своєму Instagram Кім вперше поділився фотографією зі своєю рідною сестрою. Рідні зустрілися на неформальну прогулянку з кавою.
"Привіт, сестричко", - підписав світлину політик.
Сестру голови Миколаївської ОВА звуть Ольга і вона також проживає у Миколаєві.
У коментарях прихильники Кіма зробили безліч компліментів Олі та зазначили, що брат та сестра дуже схожі.
- Як ви схожі, як близнюки! Сімпатюлі!
- Які ви чудові! Сестричка красуня!
- Дуже схожу одне на одного! Гарна у вас родина!
Нагадаємо, раніше Віталій Кім поділився у соцмережах рідкісною світлиною разом з дружиною та дітьми.
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