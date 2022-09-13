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Віталій Кім вперше показав фото із красунею-сестрою

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Віталій Кім вперше показав фото із красунею-сестрою

Фото: Associated Press

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім поділився милою світлиною з сестрою.

Через напружений графік Віталій Кім немає змоги часто бачитися з близькими, тому світлини з родиною рідкість у соціальних мережах політика. Однак така можливість іноді з'являється.

Так, у своєму Instagram Кім вперше поділився фотографією зі своєю рідною сестрою. Рідні зустрілися на неформальну прогулянку з кавою.

"Привіт, сестричко", - підписав світлину політик. 

Віталій Кім з сестрою / © instagram.com/kimkimvitalii
Віталій Кім з сестрою / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Сестру голови Миколаївської ОВА звуть Ольга і вона також проживає у Миколаєві.

У коментарях прихильники Кіма зробили безліч компліментів Олі та зазначили, що брат та сестра дуже схожі. 

  • Як ви схожі, як близнюки! Сімпатюлі!
  • Які ви чудові! Сестричка красуня!
  • Дуже схожу одне на одного! Гарна у вас родина!

Нагадаємо, раніше Віталій Кім поділився у соцмережах рідкісною світлиною разом з дружиною та дітьми.

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