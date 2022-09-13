Віталій Кім вперше показав фото із красунею-сестрою

Через напружений графік Віталій Кім немає змоги часто бачитися з близькими, тому світлини з родиною рідкість у соціальних мережах політика. Однак така можливість іноді з'являється.

Так, у своєму Instagram Кім вперше поділився фотографією зі своєю рідною сестрою. Рідні зустрілися на неформальну прогулянку з кавою.

"Привіт, сестричко", - підписав світлину політик.

Віталій Кім з сестрою / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Сестру голови Миколаївської ОВА звуть Ольга і вона також проживає у Миколаєві.

У коментарях прихильники Кіма зробили безліч компліментів Олі та зазначили, що брат та сестра дуже схожі.

Як ви схожі, як близнюки! Сімпатюлі!

Які ви чудові! Сестричка красуня!

Дуже схожу одне на одного! Гарна у вас родина!

Нагадаємо, раніше Віталій Кім поділився у соцмережах рідкісною світлиною разом з дружиною та дітьми.

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