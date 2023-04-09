Віталій Кім захопив сімейними кадрами з маленьким сином та дружиною-красунею

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім захопив сімейним відео та звернувся до прихильників.

Так, в Instagram-stories політик опублікував коротенький ролик, де зображений з красунею-дружиною Юлею та маленьким сином Русланом. Вони разом вітали підписників з Вербною неділею.

До речі, у свято Віталій Кім з родиною теж не сидить вдома. Вони у вихідний день поїхали в гості.

Віталій Кім з дружиною та сином / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

"Доброго дня, ми з України. Всіх вітаємо з Вербною неділею. У нас теж вихідний, їдемо у гості", - поділився Кім.

Нагадаємо, тривалий час політик не бачився з родиною, адже на початку повномасштабної війни вони виїхали за кордон. Наприкінці минулого року дружина Кіма разом з їхніми трьома дітьми повернулася до рідного Миколаєва.

Відтоді політик час від часу може показати сімейні світлини у фотоблогу. Утім, здебільшого Кім тримає особисте життя подалі від сторонньої уваги.

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